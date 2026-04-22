Rapallo, al via l’auto-recupero forfettario per gli alloggi Erp

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato questa mattina un importante atto di indirizzo volto a sbloccare l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) attraverso una modalità innovativa e sperimentale: l’auto-recupero forfettario. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Rapallo e Arte Genova, mira a rispondere con rapidità al crescente fabbisogno abitativo della città.

Il progetto prevede l’assegnazione di immobili che, pur essendo in buone condizioni strutturali, necessitano di piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Gli assegnatari, individuati esclusivamente tra i nuclei familiari presenti nella vigente graduatoria Erp, potranno accettare l’alloggio facendosi carico dei ripristini necessari dopo aver visionato lo stato dell’immobile. A fronte di questo impegno, l’inquilino beneficerà di un’importante agevolazione economica: una decurtazione forfettaria dalla voce relativa al canone di locazione, distribuita sulla durata dei primi otto anni di contratto.

Il sindaco Elisabetta Ricci dichiara: “Con l’approvazione di questo progetto sperimentale, la nostra amministrazione compie un passo concreto per contrastare la crisi alloggiativa che colpisce molte famiglie rapallesi. La sinergia con Arte Genova ci permette di rimettere in circolo immobili che altrimenti resterebbero sfitti in attesa di lunghi piani di ristrutturazione. È una soluzione di buon senso che responsabilizza l’inquilino e, allo stesso tempo, garantisce una casa in tempi brevi a chi ne ha diritto, ottimizzando il patrimonio pubblico esistente.”

L’assessore alle Politiche abitative, Laura Mastrangelo aggiunge: “Il nostro obiettivo primario è ridurre il divario tra la domanda e l’offerta di abitazioni, specialmente per le fasce più deboli della popolazione. Questo modello di auto-recupero forfettario rappresenta un’opportunità preziosa: l’assegnatario anticipa i piccoli lavori di manutenzione ordinaria e il Comune riconosce questo impegno attraverso uno sconto strutturale sul canone per otto anni. Non stiamo solo assegnando delle mura, ma stiamo attivando un meccanismo di collaborazione che permette di dare risposte immediate a chi è in graduatoria da tempo.”

L’ufficio Politiche Abitative è già al lavoro per predisporre gli atti necessari preliminari alla fase di avvio del progetto.