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Appello per Nicolò, 22 anni, scomparso da giovedì: “Sembra svanito nel nulla”

Giovedì mattina è andato al lavoro in treno, in corso Europa, e a mezzogiorno è uscito a prendere un panino. Da quel momento se ne sono perse le tracce

Generico aprile 2026

Genova. Sono trascorse 24 ore dalla scomparsa di Nicolò, 22 anni, ma per la sua famiglia e gli amici sembrano un’eternità. Capelli castani ricci, viso pulito, Nicolò è andato al lavoro giovedì mattina come sempre. Intorno a mezzogiorno ha lasciato la sede di corso Europa per andare a comprare un panino, ed è sparito. Nessuno ha più avuto sue notizie, né i genitori – mamma Mariella e papà Vito – né gli amici, né i colleghi di lavoro.

La famiglia di Nicolò ha già fatto denuncia ai carabinieri, ma nelle ultime ore non ha ricevuto alcuna segnalazione: “Nessuno sembra averlo visto, nessuno ci ha saputo dire nulla – dice Mariella al telefono – È uscito di casa come sempre, aveva un paio di pantaloni della tuta neri, un giubbotto chiaro, uno zainetto bianco, è arrivato al lavoro e poi sembra svanito”.

Nicolò, prosegue la madre, negli ultimi giorni “era come sempre: è un ragazzo tranquillo, va a lavorare, gioca a calcio, vede gli amici. Siamo tutti sconvolti, la sua scomparsa è un fulmine a ciel sereno”. Nello zaino aveva solo il portafoglio, lo smartphone che da ieri è spento e un caricabatterie. La moto e la macchina che utilizza di solito sono rimasti a Palmaro, dove abita con la famiglia: giovedì è andato al lavoro in treno.

“Chiunque abbia qualche informazione o l’abbia visto ci contatti o chiami il 112”, è l’appello dei genitori. Per qualsiasi informazione il numero da chiamare è 3392297595.

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