Raccolta Amiu a singhiozzo per la pressa rotta, Salis: “Il problema sta rientrando”

Genova. Le criticità nella raccolta dei rifiuti in città registrate negli ultimi giorni stanno andando verso una risoluzione. A confermarlo è la sindaca Silvia Salis, che ha parlato del tema a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile.

“Ho avuto una riunione operativa con Amiu, e oggi ci siamo risentiti nuovamente, il tema del disagio tecnico, ovvero la rottura di una pressa che ha avuto effetti pratici sulla raccolta dei rifiuti, sta rientrando”.

In vista di un calendario fitto di appuntamenti, tra cui l’imminente Raduno degli Alpini, Palazzo Tursi ha chiesto ad Amiu un piano di interventi straordinari. Tra questi l’assunzione a tempo determinato di 35 operatori. “Abbiamo anticipato l’arrivo degli stagionali – ha aggiunto la prima cittadina – per poter far fronte non solo agli eventi di maggio, ma anche a questo tipo di inconvenienti ai quali stiamo lavorando”.

Sul medio periodo, invece, la sindaca Silvia Salis ha risposto a chi le chiedeva a che punto sia lo studio commissionato alla società Romboll sui vari scenari della Tari in base alla presenza o meno di impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti.

“Lo studio non è stato ancora presentato perché nel frattempo sono usciti i nuovi criteri del bando regionale – conclude Salis – stiamo anche lavorando per un futuro piano industriale di Amiu, perché anche quello è un elemento da discutere. Ovviamente Amiu non è nella stessa situazione nella quale abbiamo trovato Amt, ma è comunque un’azienda che abbiamo trovato in grande sofferenza, che ha bisogno e necessità di un piano a lungo termine”.