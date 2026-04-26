Quinto, inaugurati davanti ai giardini i nuovi campi gratuiti da volley e basket

Genova. Sono stati inaugurati questa mattina, in piazzale Carristi d’Italia, nei pressi dei giardini di Quinto, a pochi passi dal mare, due nuovi campi da volley e da basket ad uso gratuito.

La realizzazione delle due nuove attrezzature sportive è il risultato del progetto di ricerca “Sport&Sociale 2025”, lanciato nell’agosto 2025 dal Comune di Genova per finanziare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di aree pubbliche cittadine periferiche, attrezzate per la pratica di attività sportive, con l’obiettivo di restituirle alla cittadinanza.

“Con questi nuovi campi restituiamo a Quinto uno spazio pubblico riqualificato e facilmente accessibile, pensato per i giovani e per chi vuole vivere il quartiere anche attraverso la pratica sportiva – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Questi interventi dimostrano che, anche con attrezzature leggere e pienamente integrate nel contesto urbano, è possibile dare una nuova funzione ad aree già frequentate e renderle ancora più aperte alla cittadinanza. Un risultato che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato, ma anche dal contributo di chi, come Genova che Osa, in questi anni ha mantenuto alta l’attenzione su questo spazio e sul bisogno di luoghi gratuiti, accessibili e capaci di generare relazioni. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione, per ampliare sempre più gli spazi di socialità, di aggregazione e di pratica sportiva libera nei quartieri di Genova”.

“Siamo molto felici dell’inaugurazione di questo presidio sportivo a Quinto per il quale ringraziamo il privato (Chiosco da Nico) che ha deciso di instaurare questa partnership con l’amministrazione realizzando l’opera – commenta il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo – Lo sport e il sociale, a Quinto, costituiscono un grande valore aggiunto per la vita sana del quartiere che ci consentirà di scongiurare episodi di microcriminalità ma anche di costituire un punto di riferimento per tutto il Levante”.

“L’inaugurazione di questo spazio a Quinto è un segnale importante, ma anche un punto di partenza. In una fase di disuguaglianze crescenti, la povertà non è solo economica: è mancanza della possibilità di realizzare il proprio potenziale e di vivere relazioni e tempo libero di qualità. A Genova, due persone anziane su cinque vivono sole e tra le persone giovani cresce l’insoddisfazione per le occasioni di svago: è una povertà relazionale e ricreativa concreta. Le città esistono per favorire relazioni, ma troppo spesso questo obiettivo viene disatteso. Qui, dove c’era solo cemento, oggi si torna a giocare in un’inversione di tendenza positiva. Tuttavia, un solo spazio non basta – spiega Genova che Osa, associazione che lotta contro le disuguaglianze e che in questi anni ha promosso iniziative sportive per riattivare questo spazio –: servono più luoghi gratuiti e accessibili, accompagnati da percorsi di comunità. Il 16 maggio porteremo questi temi in un nuovo evento a Sampierdarena, perché vogliamo che siano una priorità in tutta la città: più spazi recuperati, risorse adeguate e personale formato”.

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Quinto, inaugurati davanti ai giardini i nuovi campi gratuiti da volley e basket

“La realizzazione di questi nuovi campi sportivi rappresenta un traguardo particolarmente significativo, maturato nel corso di un legame ormai decennale con il quartiere di Quinto e con i suoi giardini, luogo al quale sono profondamente legato – sottolinea Nicolò Mango, titolare del Chiosco da Nico e sponsor tecnico dell’intervento – La valorizzazione delle potenzialità di quest’area e la sua destinazione ai giovani costituiscono un obiettivo che molti, probabilmente, auspicavano da tempo. Un obiettivo che ha potuto trovare concreta realizzazione grazie al sostegno determinante delle istituzioni, per il quale desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla sindaca Silvia Salis e alla Direzione Politiche dello Sport del Comune di Genova per la collaborazione e l’attenzione dimostrate. È motivo di grande soddisfazione poter contribuire concretamente a un progetto che arricchisce il quartiere e offre nuove opportunità di incontro e crescita attraverso lo sport”.

All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli, la consigliera delegata Vittoria Canessa Cerchi, consiglieri comunali, assessori e consiglieri municipali.

I due nuovi campi da volley e basket

L’intervento, realizzato attraverso la sponsorizzazione tecnica del “Chiosco da Nico”, ha visto la realizzazione di due campi sportivi all’aperto, uno destinato alla pallavolo e l’altro alla pallacanestro (dimensioni rispettivamente di 11×13 metri e 8×16 metri), attraverso la pitturazione del manto stradale con vernici specifiche adatte ai conglomerati bituminosi.

Entrambe le strutture sono removibili: il campo da basket è a un solo canestro, destinato alla pratica della pallacanestro 3×3, mentre il campo da pallavolo/beach volley è modulabile in campo da calcio-tennis.

I due nuovi campi sportivi sono stati concepiti come attrezzature leggere, prive di volumetrie edilizie, pienamente rispettose del contesto paesaggistico e inserite in uno spazio già urbanizzato e destinato alla fruizione pubblica.

La localizzazione dei campi, sul lato centro-est di piazzale Carristi d’Italia, è stata studiata in modo da: non interferire con le principali visuali panoramiche verso il mare; mantenere la continuità dei percorsi pedonali esistenti; garantire la permeabilità dell’area, grazie alla presenza delle scalette di collegamento in due punti strategici.

Oltre ai due campi per la pratica sportiva, è stato realizzato il potenziamento dell’illuminazione per consentire la pratica sportiva anche nelle ore serali.