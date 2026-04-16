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Disagi

Quezzi, falla in una tubatura della rete idrica: strade allagate e rubinetti a secco

Il problema è iniziato nella notte. Ireti al lavoro per le utenze di via Pinetti, via Edera, largo Merlo, via della Mimosa, via Romagnoli e limitrofe

falla idrica

Genova. Notte movimentata nel quartiere di Quezzi a Genova dove nella notte appena trascorsa si è verificata la rottura di una tubatura idrica.

La falla, aperta intorno alle 4 del mattino, ha provocato l’allagamento della zona tra largo Merlo e via Pinetti e quindi difficoltà alla circolazione.

Stamani, sceso il livello dell’acqua, il problema dell’erogazione idrica: sono a secco di acqua potabile le utenze di via Pinetti, via Edera, largo Merlo, via della Mimosa, via Romagnoli e limitrofe.

La polizia locale comunica che Ireti si metterà presto al lavoro per risolvere il guasto ma potrebbero esserci problemi fino alla tarda mattinata. La viabilità è rallentata a causa dell’istituzione di un senso unico alternato.

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