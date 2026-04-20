Questura di Genova, promozioni e ridefinizione di incarichi

Genova. Ridefiniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza gli incarichi dei dirigenti presso la questura di Genova, a seguito di promozione alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato della vice questora Emanuela Sozzi, vice questore Francesco Scognamiglio e Daniela Maccioni promossa a primo dirigente medico.

Sozzi, classe 1967, entrata in polizia nel 1994 in qualità di ispettrice, ha svolto il suo primo incarico presso la questura di Torino e, successivamente, alla squadra mobile della questura di Pisa. Superato il corso da commissario, nel 2003 è stata assegnata alla questura di Genova, prima come vice dirigente dell’Upgsp poi come funzionaria addetta e portavoce dell’ufficio di gabinetto e relazioni esterne. Ha poi diretto il commissariato Nervi, a seguire il Nop e, ad aprile 2024, è stata trasferita alla questura di Massa Carrara, sezione Anticrimine, dove si è occupata di violenza di genere e delle fasce deboli e di misure di prevenzione del questore. Promossa primo dirigente, a seguito del corso di formazione e aggiornamento, è stata assegnata alla questura di Genova come dirigente la polizia amministrativa e sociale.

Maccioni, classe 1972, laureata in Medicina e chirurgia presso l’Università di Roma La Sapienza e specializzata in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva presso l’Università di Genova, nel 2004 è entrata in polizia con la qualifica di medico della polizia di Stato e, nell’anno successivo, promossa a medico principale, con prima assegnazione presso la Scuola allievi agenti della polizia di Stato di Peschiera del Garda. Nel 2010, è stata assegnata all’ufficio sanitario provinciale della questura di Genova dove, da ora, presterà servizio in qualità di dirigente.

Scognamiglio, genovese, classe 1976, è stato trasferito lo scorso novembre nella sua città natale con la mansione di reggente del commissariato di Cornigliano-Sampierdarena, incarico che continuerà a svolgere, da ora, in qualità di dirigente. In occasione delle recenti olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, è stato impiegato nei servizi di ordine pubblico in contesti operativi logisticamente complessi, dimostrando alta specializzazione e professionalità.

La questore Cinzia Torraco, a nome dei colleghi tutti, “esprime auguri di buon lavoro ai neo promossi e congratulazioni per gli importanti traguardi professionali raggiunti, che sono anche un riconoscimento per il grande sforzo operativo svolto dalla dirigenza e dal personale tutto della questura di Genova”.