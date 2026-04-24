Quando la foresta brucia, emozioni alla Sala Mercato: sul palco studenti delle superiori insieme a tre professionisti

Genova. Applausi, sorrisi e un po’ di commozione ieri sera al debutto nazionale di Quando la foresta brucia, lo spettacolo scritto e diretto da Elena Dragonetti, quarto capitolo del progetto L’età del fuoco che il Teatro Nazionale di Genova dedica all’adolescenza, dal 2021. repliche sino a sabato 25 aprile (oggi ore 20:30, domani ore 19:30).

Tre interpreti professionisti, Ludovica Baiardi (attrice), Rocco Colonnetta, Sara Mennella (danzatori), sono perfettamente calati in un gruppo più numeroso formato da studenti delle scuole superiori.

Il racconto procede per capitoli ispirati ad Alice nel Paese delle Meraviglie e alterna momenti di teatro fisico e prosa in cui i ragazzi e le ragazze fanno emergere il loro disagio nei confronti del mondo che li circonda, fatto di guerre e genocidi, ma anche il sentimento di chi è in quell’età di mezzo in cui a volte si è ‘piccoli’ e a volte ‘grandi’.

Episodi che diventano archetipi come l’orchestrina del Titanic che suona sino all’affondamento, ma anche il computer DeepBlue che batte per la prima volta il maestro di scacchi Kasparov in un torneo nel 1997, o la morte del piccolo Alan Kurdi, profugo, su una spiaggia nel 2015. Momenti che hanno segnato la nostra società, che però è andata avanti forse nella direzione sbagliata alla luce di ciò che sta succedendo adesso. Un mondo difficile, incerto, in cui essere adolescenti è ancora più complicato. La foresta brucia, appunto. Eppure i giovani riescono a comunicare la bellezza, l’entusiasmo della loro età e meriterebbero molta più considerazione.

Le coreografie di Serena Loprevite ed Elena Dragonetti hanno messo alla prova i ragazzi, che se la sono cavata bene nei movimenti di palco, nel gestire anche i momenti di sollevamento e quelli con gli spaghi rossi nel finale che avvolgono Sara Mennella, ma collegano tutti. Buona anche la gestione della voce da parte dei non professionisti, aiutati dai microfoni sistemati sulle colonne della sala. Ottimo anche il ritmo dato alla narrazione.

Lo spettacolo è stato costruito per tappe, tra incontri e laboratori. Le scuole coinvolte in questa stagione sono Istituto di istruzione superiore Italo Calvino, Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera, L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Gaslini – Meucci, Istituto Scolastico Einaudi Casaregis Galilei, Liceo Classico e Linguistico Statale Giuseppe Mazzini.

Questi i nomi dei ragazzi: Gaia Balistreri, Cecilia Bettuzzi, Marianna Botticella, Oleg Lorenzo Bruno, Roger Casulli Buonasorte, Bianca Cinollo, Lorenzo Dellacasa, Giada Fossati, Gea Giorcelli, Herman Korzh, Anthony Muhaj, Pietro Muzzini, Laura Parodi, Emma Perre, Rubina Perrotta, Samuele Piscioneri, Stefano Re, Anita Torazza.

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