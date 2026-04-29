Psa Italy, il nuovo presidente è Dirk Jan Storm

Genova. L’assemblea dei soci di Psa Genoa Investments, la holding partecipata al 72% da Psa International e al 28% da Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund, ha deliberato il rinnovo delle cariche sociali e la nomina del nuovo presidente di Psa Italy, segnando il passaggio di testimone tra Marco Conforti e Dirk Jan Storm alla guida delle business units italiane del Gruppo Psa International.

Il nuovo consiglio d’amministrazione sarà composto da Dirk Jan Storm, EM&A Regional ceo, Roberto Ferrari, ceo di PSA Genoa Investments, Terence Lee, EM&A Regional cfo e Pascal Reinards, Head of Corporate Development per Psa, oltre a Jeff Mouland e Danny Hong per Fair Market Value Capital Partners e TD Greystone Infrastructure Fund.

A seguito della scadenza naturale del mandato triennale, Marco Conforti conclude il proprio incarico di presidente. Durante il suo mandato, le società del gruppo Psa Italy – i terminal Psa Genova Pra’, Psa Sech e Psa Venice-Vecon, che operano nei principali scali di Genova e Venezia – hanno consolidato il proprio ruolo strategico nel sistema portuale italiano e mediterraneo, mantenendo la leadership italiana nell’ambito della movimentazione logistica gateway del traffico container nazionale.

Dirk Jan Storm, neo Regional ceo Europe di Psa International, assume contestualmente anche il ruolo di presidente delle business units italiane del Gruppo.

Manager con oltre 25 anni di esperienza internazionale in ambito finance e general management, Storm ha ricoperto incarichi apicali in contesti industriali complessi e multinazionali, operando in Europa, Medio Oriente, Americhe, Africa e Asia. Nel corso della sua carriera ha guidato operazioni straordinarie di rilievo – tra cui processi di ristrutturazione finanziaria, fusioni industriali e sviluppo di grandi progetti greenfield – maturando una solida esperienza nei settori industriali della siderurgia e delle operazioni terminalistiche.