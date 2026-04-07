Progetto di comunità nel centro storico, torna Cactus Market Green Edition

Genova. Il Progetto di Comunità del Comune di Genova invita la città a un nuovo appuntamento con il Cactus Market, che torna ai Giardini Luzzati con la “Green Edition”.

Sabato 11 e Domenica 12 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, la piazza dei Giardini Luzzati – Spazio Comune accoglierà il market del fatto a mano a ingresso gratuito, con bancarelle di artigianato, illustrazione, arte e design, in un’edizione che mette al centro le buone pratiche e il valore di un consumo etico e consapevole.

L’iniziativa si inserisce nel Progetto di Comunità del Comune di Genova – Genoa Municipality e contribuisce a valorizzare lo spazio pubblico come luogo di incontro, scambio e partecipazione attiva, mettendo in rete realtà culturali, sociali e associative del Centro Storico.

Il Cactus Market non è soltanto un luogo di vendita, ma uno spazio di relazioni dove il tempo assume un significato diverso: si guarda, si ascolta, si dialoga con chi crea e si intrecciano esperienze. Un mercato che restituisce centralità alla piazza come luogo di incontro e produce valore sociale. Questa nuova edizione, dedicata al verde, punta l’attenzione anche su pratiche quotidiane più attente all’ambiente, alla sostenibilità e alla qualità delle relazioni, confermando il Cactus Market come uno spazio capace di unire creatività, artigianato e riflessione sui modi di abitare e vivere la città.

«Un esempio concreto di welfare di comunità: uno spazio pubblico che diventa presidio sociale, culturale e di partecipazione. Iniziative come il Cactus Market rafforzano la vitalità del centro storico, sostengono il lavoro artigiano e indipendente e, soprattutto, costruiscono relazioni. La cura di una città passa anche dalla capacità di creare occasioni in cui le persone si incontrano, si riconoscono e si sentono parte della stessa comunità. Come Comune continuiamo a investire su progetti che rendono Genova più inclusiva e vicina ai bisogni di chi la vive ogni giorno, valorizzando il protagonismo delle realtà territoriali e del terzo settore», dichiara Cristina Lodi, Assessore al Welfare del Comune di Genova.

«Siamo felici di tornare a proporre il Cactus Market ai Giardini Luzzati, un appuntamento che porta in piazza creatività, autoproduzione e una comunità ampia e trasversale. La Green Edition aggiunge una riflessione importante sulle buone pratiche e sul consumo consapevole, temi che si intrecciano in modo naturale con il lavoro quotidiano del Progetto di Comunità. Un percorso che mette al centro lo spazio pubblico come luogo di incontro, partecipazione e relazione, valorizzando le realtà del territorio e rafforzando il ruolo della piazza come bene comune aperto a tutte e tutti», spiega Federica Scibetta, Presidente della Coop. Il Ce.Sto.

Il market sarà attivo per entrambe le giornate dalle ore 10.30 alle 19.30, Sabato alle ore 16 è in programma un laboratorio gratuito di ecoprint a cura di Monica Biamonte di Anime del Bosco, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della tecnica della stampa vegetale. La giornata proseguirà alle ore 18 con la musica in piazza della busker KARØLA; Domenica alle ore 10.30 sarà invece la volta della “Passeggiata della Dea”, il percorso guidato tra vicoli e piazze del centro storico curato da Virginia Elena Patrone. A partire dalle ore 12.30, la piazza ospiterà anche il mercatino di vestiti usati promosso dalle volontarie dell’Associazione “Da Genova a Gaza”. Alle ore 14 spazio a “Fili di Parole”, laboratorio di ricamo politico a cura di Remescio (Roberta Verrecchia), pensato per unire ricamo e pensiero politico in un momento di condivisione, apprendimento e confronto sui temi che stanno a cuore.

La Green Edition del Cactus Market conferma così il ruolo della piazza dei Giardini Luzzati come spazio aperto di incontro, creatività e partecipazione, capace di tenere insieme artigianato, buone pratiche e vita di comunità nel cuore del centro storico. Un appuntamento che rinnova il valore dello spazio pubblico come luogo condiviso, accessibile e vivo, dove relazioni, idee e pratiche sostenibili trovano una nuova occasione per incontrarsi.