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Bus, metro e impianti: come cambia il trasporto pubblico il Primo Maggio

Come per gli anni scorsi, il servizio di trasporto urbano ed extraurbano su bus sarà attivo con orario festivo: i dettagli

bus autobus amt brignole

Genova. Cambiano gli orari Amt nella giornata di venerdì 1 maggio, Festa del Lavoro.

Come per gli anni scorsi, il servizio di trasporto urbano ed extraurbano su bus sarà attivo con orario festivo.

La metropolitana sarà in esercizio dalle ore 6.00 (prime partenze da Brin e Brignole) alle ore 21.00 (ultime corse da Brin e Brignole).

Saranno inoltre attivi i seguenti impianti:

  • Ascensore Castelletto Levante: dalle 7.10 alle 19.50
  • Funicolare Zecca–Righi: dalle 7.20 alle 20.00
  • Ascensore Montegalletto: dalle 7.10 alle 19.50
  • Cremagliera di Granarolo: dalle 8.00 alle 13.20 e dalle 14.40 alle 21.00

Gli altri impianti rimarranno chiusi.

Il servizio Navebus seguirà il normale orario festivo. La ferrovia Genova–Casella effettuerà servizio in modalità mista treno/bus: collegamento ferroviario tra Casella e Vicomorasso e bus sostitutivo tra Vicomorasso e Genova.

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