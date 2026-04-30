Ponte del Primo Maggio, alberghi liguri verso il tutto esaurito: “Segnali positivi per l’estate”

Genova. Il primo vero ponte primaverile è ormai alle porte e gli albergatori liguri sorridono: le prenotazioni nelle strutture per il Primo Maggio hanno superato il 90% e, tenendo conto di qualche “ritardatario” che finirà per prenotare all’ultimo minuto, potrebbero sfiorare il 95%.

“Il ponte del Primo Maggio dovrebbe andare bene – conferma Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria e direttore generale dell’Excelsior Palace di Rapallo –. I sentori sono positivi, cosa che ci rallegra visto che il 25 Aprile non è andato benissimo (la festività era di sabato, ndr). Le previsioni sono buone”.

Il primo banco di prova in vista della stagione estiva rispecchia una tendenza consolidata in Liguria ormai da qualche anno: il numero di turisti stranieri si avvicina a quello degli italiani, anche se l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei non incentiva gli arrivi dall’estero.

“C’è un buon afflusso di stranieri, anche se gli inconvenienti ci sono: abbiamo avuto degli americani che dovevano arrivare in mattinata, ma per problemi con gli aerei hanno perso il collegamento e sono arrivati solo la sera. Cose che capitano, ma va detto che se da una parte scende il mercato che arriva via aereo, dall’altra cresce quello degli italiani che sarebbero andati all’estero e ora preferiscono restare nelle vicinanze”.

La “mappa” è consolidata: la Riviera di Levante, complici i collegamenti autostradali, è la preferita dai turisti che arrivano dalla Lombardia; quella di Ponente dai piemontesi. E proprio per venire incontro all’afflusso di turisti, giovedì partirà lo smontaggio dei cantieri sul nodo autostradale ligure, da Ventimiglia a Sarzana.

“I dati confermano ancora una volta la grande attrattività della Liguria, capace di intercettare flussi turistici consistenti già nei mesi primaverili – dice l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Le percentuali di occupazione, alte e in continua crescita, sono il preludio di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente positiva per tutto il territorio regionale. Ma sono anche la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi anni per la destagionalizzazione dell’offerta turistica sta dando segnali concreti ed efficaci. Lo dimostrano gli ottimi numeri registrati anche nei cosiddetti mesi ‘spalla’, con una presenza sempre più distribuita durante l’anno”.