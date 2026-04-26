Primo Maggio, ai Giardini Luzzati il concerto di El Partydo organizzato dalla Cgil

Genova. Torna anche quest’anno a Genova il concerto organizzato dalla Camera del Lavoro e dallo Spi per il Primo Maggio in collaborazione con la Cooperativa il Cesto.

Venerdì 1° maggio ai Giardini Luzzati Spazio Comune, a partire dalle ore 18, salirà sul palco El Partydo e a seguire Teppa Bros, dj set de Lo Stato Sociale.

“Il successo del concerto dell’anno scorso a Pegli dove sono arrivati centinaia di ragazzi, ci ha spinto a rinnovare questo appuntamento – spiega Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro –. Parlare di lavoro e di diritti è molto importante soprattutto a coloro che sono prossimi a questa esperienza, a chi è precario o a chi è difficile da raggiungere; far conoscere il sindacato e la sua funzione legata alla tutela dei diritti individuali e collettivi, trasmetterne i valori della solidarietà è necessario per costruire una società più giusta e inclusiva”.

Lo slogan scelto quest’anno è Pace e Lavoro: “La situazione internazionale purtroppo è sempre più pesante: la guerra in Ucraina, la situazione medio orientale in Palestina, il Libano, l’Iran, tutti i conflitti dimenticati, stanno portando morte e distruzione tra i popoli e come sempre in queste situazioni a farne le spese sono i più deboli fra cui donne e bambini. Non ci si deve arrendere alla logica della guerra. Il mondo del lavoro può e deve essere protagonista di una riscossa sociale, morale e civile e della trasformazione di una società che ha perso i suoi valori”.

El Partydo è un nuovo progetto nato dal collettivo de Lo Stato Sociale. Il nome gioca con la parola spagnola “partido”, intesa come “la partita”, ma anche “il partito”, e contiene al suo interno “party”, che fa da eco alla ritrovata dimensione di festa collettiva nei live. Tra i fondatori del progetto c’è IOMA, polistrumentista e produttore proveniente dall’ambito rap e trap. Ventisette anni, visione sonora contemporanea e forte identità produttiva, è lui el hombre del partido: espressione resa celebre durante i Mondiali dell’82 per chiamare Paolo Rossi, il giocatore decisivo, quello su cui puntare. Completano la squadra i campioni di regazness Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio e Enrico “Carota” Roberto. Alle 21.30 la musica si sposta nell’auditorium Giuliano Carlini dove si potrà ballare con lo Stato Sociale dj set.

Ingresso libero.