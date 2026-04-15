Liguria. Il sistema depressionario ora presente nel cuore del Mediterraneo andrà gradualmente colmandosi e spostandosi verso est, per cui le condizioni andranno migliorando anche in Liguria, come anticipano le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Attenzione però al vento e alle raffiche da nord localmente superiori ai 50 Km/h sugli sbocchi vallivi del savonese e del genovese soprattutto al mattino.

Al mattino nuvolosità compatta ancora su tutta la fascia appenninica con possibili leggeri piovaschi, ampie schiarite invece nel corso della mattinata lungo la costa. Nel pomeriggio la nuvolosità oltregiogo andrà via via dissipandosi mentre sulla costa il cielo sarà ancora in prevalenza sereno.

Mare stirato sotto costa; mosso al largo. Temperature stazionarie nei valori minimi sulla costa tra +12°C e +16°C, nell’interno tra +4°C e +10°C e in aumento in quelli massimi sulla costa tra +18°C e +22°C e nell’interno tra +14°C e +20°C.

Giovedì 16 aprile, meteo Liguria

Cielo sereno o al più velato su tutta la regione (seguire i prossimi aggiornamenti). Venti per lo più moderati e di direzione variabile. Mari poco mossi. Temperature

in generale aumento.

Previsioni venerdì 17 aprile

Cieli poco nuvolosi o velati per l’intero periodo. Venti deboli a regime di brezza. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie con valori massimi localmente prossimi ai +23/+24°C. Seguire i prossimi aggiornamenti.