Porto di Pra’, primo approdo in Italia della nuova ammiraglia di Yang Ming

Genova. Prima toccata in Italia, al terminal Psa Genova Pra’, per la nuova nave di Yang Ming, la “YM Willpower”, consegnata all’armatore due mesi fa. La nave, da 15.600 teus, lunga 365 metri, larga 51, 160.000 tonnellate di stazza lorda, è dual fuel cioè può funzionare con due tipi di combustibile, e attualmente usa il Gnl ma è attrezzata anche per il cold ironing.

E’ la prima di una serie legata al programma di rinnovo della flotta della compagnia taiwanese, che prevede la costruzione di 12 nuove navi di capacità fra i 15 mila e i 16 mila teus: 5 in consegna nel 2026 e le altre sette fra il 2028 e il 2029.

“E’ una nave “del futuro”, che permetterà all’armatore di ridurre fino al 20% le emissioni di CO2, avvicinandosi all’obiettivo che si è posto di arrivare nel 2050 a zero emissioni di CO2″ spiega Aldo Negri, amministratore delegato di Finsea in occasione del del maiden call, la cerimonia che a bordo celebra la prima toccata di una nave in un porto. “Questa nave è in grado di fare il pieno di Gnl a Singapore, ed effettuare poi il giro completo fino a tornare a rifornirsi a Singapore. Ma stiamo lavorando per offrire a Yang Ming anche un piano B: cioè la possibilità di effettuare il rifornimento anche nel porto di Genova. E’ un’operazione che è già realtà con i traghetti, ci siamo mossi per cercare di dare questo servizio anche per le portacontainer come questa” aggiunge Aldo Negri.

La cerimonia è stata anche l’occasione per sottolineare la presenza ininterrotta a Genova di Yang Ming, fino dal 1980 e la relazione con il gruppo Finsea. “E’ il più lungo e duraturo sodalizio fra un armatore e il suo agente, anche perché oggi le compagnie di navigazione più importanti e globali hanno i loro uffici e non si affidano più ad un agente” sottolinea Luigi Negri, presidente di Yang Ming Italy (la joint venture nata nel 2003 che rappresenta la compagnia in Italia, al 50% Yang Ming e 50% gruppo Finsea), l’imprenditore che ha dato avvio alla partnership iniziata il 14 settembre 1980 con lo scalo della prima nave della compagnia nel porto di Genova.

Foto: Shipping Italy