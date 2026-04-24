Facevano i broker con i soldi dei colleghi: i tre poliziotti genovesi patteggiano pene tra gli otto e i dieci mesi

Genova. Si chiude con tre patteggiamenti a meno di un anno e una condanna in abbreviato con pene sospese per tutti la vicenda che ha visto protagonisti tre poliziotti della Questura di Genova che, insieme a un assicuratore, erano imputati di abusivismo finanziario perché dal 2017 al 2023 hanno raccolto i risparmi di colleghi, amici e conoscenti per investirli su piattaforme di trading online. Erano tutti accusati di abusivismo finanziario.

La giudice per l’udienza preliminare Martina Tosetti ha dato il via libera al patteggiamento dei tre poliziotti, che hanno risarcito la Consob. Hanno patteggiato pene comprese tra 8 e 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Il quarto imputato ha scelto invece l’abbreviato ed è stato condannato a 10 mesi.

L’inchiesta, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della guardia di finanza, era stata aperta nel 2022 dopo la denuncia di un’investitrice. Secondo quanto ricostruito dal pm Fabrizio Givri, che ha coordinato l’inchiesta, nei sei anni oggetto di indagine i quattro avrebbero movimentato circa quattro milioni di euro. Gli investitori che si erano affidati ai quattro ‘abusivi’ erano oltre 160, di cui la metà poliziotti che avevano affidato agli imputati somme comprese tra le poche migliaia di euro fino a 350mila. I tre pubblicizzavano la loro attività anche sui social e ottenevano una percentuale del 25% sugli interessi maturati dagli investitori