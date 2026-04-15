Il parco mezzi della Polizia Locale si rinnova: 11 nuove auto, entro l’estate saranno 33

Genova. Il parco mezzi della Polizia Locale di Genova si rinnova con le prime 11 auto di un nuovo lotto di 33, che entreranno in servizio integralmente entro l’estate.

Le nuove auto sono nove MG 3, cinque porte dalle dimensioni compatte, e due suv Hyundai Kona, che sono entrate immediatamente in servizio.

Le due Hyundai Kona sono equipaggiate con motore ibrido benzina/elettrico 1.6 da 141 CV e destinate al reparto Sicurezza Stradale. La fornitura sarà completata nei prossimi giorni con l’arrivo di quattro Alfa Romeo Junior ibride, modelli B-SUV di circa 4,2 metri e 145 CV di potenza. Le nove MG 3 hanno invece un motore benzina 4 cilindri 1.5 da 116 CV, e sono pensate per muoversi agevolmente nel traffico.

“La nostra Polizia Locale è fortemente impegnata nel presidio del territorio, non solo del centro storico, ma in tutti i quartieri, con attività potenziate come le operazioni a Largo raggio che prevengono e contrastano fenomeni di illegalità e tutelano la sicurezza urbana e stradale – ha detto l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – i nuovi veicoli sono stati selezionati per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze operative del Corpo e quindi a tutela dei cittadini, oltre che per garantire agli agenti strumenti di lavoro che ne possano valorizzare le professionalità, tra le migliori a livello nazionale”.

“I veicoli presentati oggi rappresentano la prima parte di una fornitura complessiva, articolata tra mezzi in proprietà e in locazione a lungo termine, tre anni, che consentirà nei prossimi mesi di superare le criticità dell’attuale parco automezzi – ha aggiunto il comandante della Polizia Locale, Fabio Manzo – Le vetture saranno assegnate ai distretti territoriali, in attesa dell’arrivo di ulteriori diciotto Fiat Grande Panda ibride, già previste in locazione e disponibili a partire dalla prossima estate”.