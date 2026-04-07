Lancia i panetti di fumo dalla finestra durante la perquisizione: 22enne recidivo arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova, in quattro distinti interventi, ha arrestato un 47enne e un 22enne entrambi italiani e denunciato a piede libero un 40enne spagnolo e un 19enne tunisino, tutti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. Inoltre, un 19enne peruviano è stato deferito per danneggiamento.

I fatti. Nei giorni scorsi erano giunte tramite l’app Youpol diverse segnalazioni riguardante una possibile attività di spaccio effettuata da un uomo, solito arrivare in auto in via della Fenice a Marassi, recarsi all’interno di un appartamento ed uscire subito dopo. Giovedì notte un equipaggio delle volanti della polizia, durante il controllo del territorio, ha rintracciato in centro una vettura corrispondente alla descrizione, dalla quale è sceso il 47enne per recarsi nel condominio segnalato. Gli agenti si sono presentati alla porta dell’alloggio interessato trovando l’uomo intento a consumare sostanza stupefacente insieme alla fidanzata. Si è proceduto così all’identificazione del soggetto e perquisizione del suo domicilio in zona Marassi, rinvenendo 1 chilo e 300 grammi di hashish e 340 grammi di cocaina, oltreché 6700 euro in contanti ed un bilancino. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo portato presso la casa circondariale di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La stessa mattina un equipaggio del Commissariato Sestri Ponente, transitando in via Traversa Ronchi Ponente, ha notato un soggetto uscire dal retro di un furgone con targa spagnola. Avvicinato per un controllo, l’uomo, pur risultante proprietario del mezzo si è mostrato molto nervoso e cercava di non far vedere l’interno del mezzo. Si è proceduto così a perquisizione rinvenendo nel retro del veicolo, utilizzato anche come abitazione, diversi barattoli in plastica contenenti un totale di 70 grammi di ketamina in cristalli e 6 grammi di anfetamina. L’uomo, un 40enne spagnolo è stato denunciato a piede libero.

Poco dopo, in Piazza Montano, gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno fermato un 19enne tunisino per identificazione, trovandolo in possesso di una noccoliera in metallo e alcuni involucri contenenti un totale di 22gr. di hashish. Il tutto è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato denunciato anche per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Venerdì sera, infine, le volanti della polizia sono intervenute presso un appartamento di Vico San Cristoforo su segnalazione da parte dei condomini di un ragazzo che stava danneggiando il portone con una spranga di ferro. Giunti sul posto gli agenti hanno visto il presunto autore fuggire verso via Balbi, disfandosi nel contempo della spranga. Una volta rintracciato e raggiunto, il giovane ha dichiarato di aver tentato di sfondare il portone poiché era sicuro che all’interno di un appartamento abitato da tre ragazzi, ci fosse la sua ex fidanzata e aveva paura che fosse in pericolo. Il giovane è stato condotto in Questura e denunciato per danneggiamento, mentre un’altra pattuglia si è recata all’interno dell’abitazione da lui indicata per verificare l’eventuale presenza della ragazza.

Una volta all’interno dell’appartamento, dove la giovane non era presente, gli operatori hanno notato subito che su un tavolino vi era materiale da confezionamento di sostanza stupefacente. Durante le fasi della perquisizione domiciliare, un 22enne italiano si è precipitato nella sua camera chiudendosi a chiave. Capita la situazione, un operatore è subito uscito in strada dove, nel vicolo sotto la stanza del giovane, ha rinvenuto 5 panetti contenenti 270 gr di hashish, 2 involucri contenenti 110 gr di marijuana e due bilancini, il tutto verosimilmente lanciato dalla finestra dal ragazzo.

Altri 30 grammi di cannabis ed una dose di cocaina sono stati rinvenuti sotto il suo letto. Il tutto è stato posto sotto sequestro e il 22enne, con precedenti specifici e destinatario di Avviso del Questore, è stato portato presso la casa circondariale di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inoltre, nel corso delle fasi di identificazione dei coinquilini, un 20enne italiano ha consegnato spontaneamente 4 grammi di cannabis; per tale motivo è stato segnalato alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.