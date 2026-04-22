Politiche giovanili, Santa Margherita a Youth Labs in Polonia

Santa Margherita Ligure. L’assessore con delega alla pubblica istruzione Francesca Tarabocchia ha partecipato in questi giorni al programma europeo di cooperazione internazionale “Youth Labs – Creative Spaces for Young People”.

L’evento, di stanza a Kielce, in Polonia, ha l’obiettivo di rafforzare le politiche giovanili locali attraverso la creazione e lo sviluppo di spazi innovativi, inclusivi e partecipativi dedicati a ragazzi e ragazze.

Gli incontri proseguiranno fino alla fine del 2027 in tutti i paesi dove hanno sede i partner del progetto: il comune di Kielce (capofila), Anci Liguria, Triniy College Dublino (Irlanda), il Dipartimento istruzione, cultura e sport del Comune di Riga (Lettonia) e il Comune di Valongo (Portogallo).

L’assessore Tarabocchia dichiara: “Il coinvolgimento del nostro Comune in questo meeting è propedeutico alla realizzazione del progetto ccrr (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze) che intendiamo istituire in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Santa Margherita. Conoscere altre esperienze europee, inoltre, rafforza la nostra volontà di riaprire e rilanciare il Centro di aggregazione giovanile, voluto nel 1998 proprio dall’assessore Alessandro De Giovanni, che oggi ne sta curando la rinascita”.