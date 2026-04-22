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Programma europeo

Politiche giovanili, Santa Margherita a Youth Labs in Polonia

Presto rinascerà il centro di aggregazione giovanile

francesca tarabocchia

Santa Margherita Ligure. L’assessore con delega alla pubblica istruzione Francesca Tarabocchia ha partecipato in questi giorni al programma europeo di cooperazione internazionale “Youth Labs – Creative Spaces for Young People”.

L’evento, di stanza a Kielce, in Polonia, ha l’obiettivo di rafforzare le politiche giovanili locali attraverso la creazione e lo sviluppo di spazi innovativi, inclusivi e partecipativi dedicati a ragazzi e ragazze.

Gli incontri proseguiranno fino alla fine del 2027 in tutti i paesi dove hanno sede i partner del progetto: il comune di Kielce (capofila), Anci Liguria, Triniy College Dublino (Irlanda), il Dipartimento istruzione, cultura e sport del Comune di Riga (Lettonia) e il Comune di Valongo  (Portogallo).

L’assessore Tarabocchia dichiara: “Il coinvolgimento del nostro Comune in questo meeting è propedeutico alla realizzazione del progetto ccrr (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze) che intendiamo istituire in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Santa Margherita. Conoscere altre esperienze europee, inoltre, rafforza la nostra volontà di riaprire e rilanciare il Centro di aggregazione giovanile, voluto nel 1998 proprio dall’assessore  Alessandro De Giovanni, che oggi ne sta curando la rinascita”.

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