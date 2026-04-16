Poiana colpita da un bracconiere perde un occhio, l’Enpa: “Faremo di tutto per salvarla”

Genova. Ancora un rapace vittima di bracconaggio in Liguria. Stavolta a finire nel mirino dei cacciatori di frodo è stata una giovane poiana, che a causa dei pallini di piombo ha perso un occhio.

Il rapace è stato trovato dai carabinieri forestali nel levante ligure e subito affidato al Cras di Campomorone, gestito dall’Enpa. Gli esami hanno rivelato che un pallino è rimasto conficcato nel cranio, in un punto impossibile da rimuovere.

“Nonostante la gravità delle lesioni, la speranza che possa tornare in libertà resta concreta – dicono però gli operatori – Siamo intervenuti immediatamente per medicare la ferita e impostare le terapie necessarie e, fortunatamente, la poiana si sta dimostrando forte e combattiva: si alimenta da sola, ha appetito e sta reagendo bene alle cure. Appena sarà possibile verrà portata in voliera, dove potremmo valutare se riuscirà ad adattarsi al volo e alla caccia con un occhio solo”.

“Davanti a casi come questo non possiamo che condannare con fermezza chi continua a perpetrare atti di bracconaggio – concludono dall’Enpa, che da anni ormai accoglie centinaia di uccelli vittima di bracconieri – Gesti crudeli, inutili, privi di qualsiasi giustificazione, che dimostrano quanto alcune persone non siano ancora capaci di convivere con la fauna selvatica e rispettare ciò che le circonda. A pagarne il prezzo sono sempre animali innocenti, colpiti senza motivo”.