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Ancora

Poiana colpita da un bracconiere perde un occhio, l’Enpa: “Faremo di tutto per salvarla”

"Gesti crudeli, inutili, privi di qualsiasi giustificazione, che dimostrano quanto alcune persone non siano ancora capaci di convivere con la fauna selvatica"

Generico aprile 2026

Genova. Ancora un rapace vittima di bracconaggio in Liguria. Stavolta a finire nel mirino dei cacciatori di frodo è stata una giovane poiana, che a causa dei pallini di piombo ha perso un occhio.

Il rapace è stato trovato dai carabinieri forestali nel levante ligure e subito affidato al Cras di Campomorone, gestito dall’Enpa. Gli esami hanno rivelato che un pallino è rimasto conficcato nel cranio, in un punto impossibile da rimuovere.

“Nonostante la gravità delle lesioni, la speranza che possa tornare in libertà resta concreta – dicono però gli operatori – Siamo intervenuti immediatamente per medicare la ferita e impostare le terapie necessarie e, fortunatamente, la poiana si sta dimostrando forte e combattiva: si alimenta da sola, ha appetito e sta reagendo bene alle cure. Appena sarà possibile verrà portata in voliera, dove potremmo valutare se riuscirà ad adattarsi al volo e alla caccia con un occhio solo”.

“Davanti a casi come questo non possiamo che condannare con fermezza chi continua a perpetrare atti di bracconaggio – concludono dall’Enpa, che da anni ormai accoglie centinaia di uccelli vittima di bracconieri – Gesti crudeli, inutili, privi di qualsiasi giustificazione, che dimostrano quanto alcune persone non siano ancora capaci di convivere con la fauna selvatica e rispettare ciò che le circonda. A pagarne il prezzo sono sempre animali innocenti, colpiti senza motivo”.

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