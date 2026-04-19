PISA (19′ Canestrelli) 1-2 GENOA (41′ Ekhator, 55′ Colombo)

81′ Ci prova Piccinini da posizione defilata con un destro a incrociare, pallone sul fondo.

80′ Messias va in ripartenza, Aebischer lo stende e si prende il cartellino giallo.

78′ Due sostituzioni per il Genoa che alza sorprendentemente il baricentro: in campo Vitinha ed Ekuban al posto di Colombo e Amorim.

77′ Messias imbuca per Colombo che conclude, Semper si distende e con una grande parata sventa l’1-3.

72′ Rischia il Genoa, grande parata di Bijlow su Aebischer che dopo aver saltato facilmente Amorim è arrivato alla conclusione. Sulla respinta ci prova Angori, deviazione e calcio d’angolo.

70′ Doppio cambio per Hiljemark: escono Tramoni e Touré, entrano Durosinmi e Piccinini.

67′ Ammonizione per Ostigard che commette fallo su Tramoni, poco fuori dall’area di rigore. Calcia direttamente Cuadrado ma la barriera respinge.

64′ Novità anche per De Rossi: finisce la partita di Ekhator e Baldanzi, comincia quella di Onana e Messias.

63′ Cross di Angori, Moreo prova a prolungare verso la porta ma non impensierisce Bijlow che blocca senza difficoltà.

60′ Altri due cambi nel Pisa: escono Calabresi e Akinsanmiro, in campo Cuadrado e Vural.

57′ Intanto Hiljemark pesca dalla panchina: fuori Loyola e dentro Meister.

55′ Colombo spiazza Semper, 1-2! Il portiere nerazzurro si butta alla sua sinistra, pallone all’angolino alto dall’altra parte. Il Genoa la ribalta.

53′ Calcio di rigore per il Genoa! Destro piazzato di Baldanzi, Canestrelli cerca di respingere in scivolata ma colpisce con il braccio.

50′ Verticalizza Amorim che trova la traccia giusta per Baldanzi. L’ex Roma poi pesca Colombo in area che prova a colpire da posizione defilata, Semper respinge e concede l’angolo. Il cross di Martin dalla bandierina è preciso per il colpo di testa di Colombo, riesce però a bloccare il portiere del Pisa.

46′ La squadra di Hiljemark dà il via alla ripresa con un lancio profondo. Poi Touré commette fallo e dunque il possesso è subito del Genoa.

Pisa e Genoa rientrano sul terreno di gioco precedute dall’arbitro Crezzini. Si ricomincia senza cambi.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo, parità tra Pisa e Genoa. Poche occasioni, ciniche le due squadre.

45′ Chance per Baldanzi, il Genoa va vicino al raddoppio. Intanto assegnati due minuti di recupero.

41′ Pareggia il Genoa! Grande azione dei rossoblù nata dalla rimessa laterale di Martin, poi sponda di Colombo per Baldanzi che gioca vicino per Ekhator al centro dell’area di rigore. L’attaccante insacca e fa 1-1.

39′ Se non facendo ricorso a lanci lunghi, il Grifone non riesce a coinvolgere il pacchetto offensivo. Si abbassa anche Baldanzi per costruire, ma il Pisa pressa bene e i rossoblù non riescono ad avanzare.

35′ Colombo prova a far alzare il Genoa, riceve palla e cerca di scappare sulla corsia laterale verso la porta avversaria. Akinsanmiro lo accompagna e riesce a intervenire, concedendo la rimessa.

32′ Punizione con ancora Martin sul punto di battuta, stavolta da posizione più centrale. Respinge la barriera. Nell’azione successiva c’è un fallo di Calabresi che viene punito con l’ammonizione.

29′ Il Genoa torna in avanti. Punizione laterale di Martin, Angori anticipa tutti e devia in corner. Amorim pronto a calciare dalla bandierina con il destro a rientrare, traiettoria intercettata facilmente da Semper.

25′ Il Pisa ha preso fiducia dopo il gol e adesso sta mettendo in crisi il Genoa con un forte pressing. I rossoblù ora faticano a scavalcare la metà campo.

22′ Angori si divora il 2-0. Genoa sbilanciato, i nerazzurri ripartono in contropiede con Angori che però si fa ipnotizzare da Bijlow, dopo aver rifiutato l’assist per Tramoni che avrebbe colpito a porta vuota.

19′ Pisa in vantaggio. “Salgon subito e la buttan dentro a noi”, diceva Max Pezzali. Sul corner di Angori, svetta Canestrelli che colpisce di testa all’angolino basso e fa 1-0.

18′ Prima offensiva del Pisa con Angori sulla corsia di sinistra. Ostigard respinge il cross, primo corner della gara per la squadra di Hiljemark.

14′ Genoa sempre in attacco con Amorim che cerca un cross insidioso, Touré libera l’area. Dominio rossoblù.

11′ Ecco la prima occasione del match. Baldanzi riceve sul centro-sinistra e punta l’area di rigore. Fa partire il destro dal limite, conclusione fuori di poco alla destra di Semper.

9′ I rossoblù lavorano nella propria metà campo, poi cercano il lancio profondo verso Ekhator che però non è ancora riuscito a sorprendere la difesa del Pisa. Fin qui molto attenta la retroguardia nerazzurra.

6′ Scelta curiosa di De Rossi che inverte gli esterni: Sabelli a sinistra, Martin a destra.

4′ Muove palla il Genoa, senza accelerare. Ritmo basso in questi primissimi minuti.

Si parte, primo possesso per il Genoa.

Primo Tempo

Squadre nel tunnel degli spogliatoi, tra poco si comincia.

Pisa – Genoa, le formazioni

Nel Pisa manca Leris, marcatore all’andata. Titolare Akinsanmiro, un altro ex Sampdoria. Gli ex Genoa invece sono Semper, tra i pali, e mister Hiljemark: per lui un passato da calciatore con 47 presenze e 3 gol in rossoblù, tra il 2016 e il 2018.

De Rossi fa quattro cambi. Assenti Frendrup, Malinovskyi e Ellertsson, giocano dall’inizio Masini, Amorim e Martin. Scelta tecnica invece l’altra modifica: Ekhator al posto di Vitinha.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozinov, Højholt, Meister, Cuadrado, Durosinmi, Vural, Stengs, Coppola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Vitinha, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Otoa, Lafont, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: Daniele De Rossi.

Pisa – Genoa, l’avvicinamento

È il giorno del match point salvezza. Non ancora matematicamente, perché Lecce e Cremonese potrebbero ancora superare quota 40, ma oggi il Genoa oggi può portarsi virtualmente a +12 sul terzultimo posto. È stato Daniele De Rossi a definire “match point” la sfida dell’Arena Garibaldi contro un Pisa ormai a pochi passi dalla Serie B, e non ha dunque tutti i torti. Forse basterebbero già i 36 punti attuali, andare a 39 significherebbe chiudere il discorso.

I rossoblù inseguono la seconda vittoria consecutiva, nonché il secondo successo in trasferta del 2026. Il Pisa invece ha segnato solo tre gol negli ultimi due mesi, ironia della sorte tutti contro una squadra rossoblù (nella vittoria 3-1 contro il Cagliari). Inoltre il Pisa non ha mai vinto in Serie A contro il Grifone, l’ultimo successo risale all’ottobre 1991 in Coppa Italia. All’andata la sfida finì 1-1 con gol di Colombo e Leris.