Picchia la compagna e colpisce il figlio con un’accetta, notte di paura in Valbisagno

Genova. È stato denunciato per lesioni l’uomo di 58 anni che nella notte tra sabato e domenica ha aggredito la compagna e colpito il figlio, intervenuto per difenderla, con un’accetta.

È successo a Fontanegli. L’uomo, tornato a casa, ha preso a schiaffi la compagna, che è scappata nella casa di fianco e ha chiamato il figlio in soccorso. Quando il ragazzo è arrivato il padre se l’è presa anche con lui, afferrando un’accetta e colpendolo in testa. Fortunatamente il ragazzo indossava il casco e non è rimasto ferito.

Il 58enne è poi salito in macchina e si è allontanato, ma nel frattempo sul posto sono arrivati le volanti della questura, che lo hanno bloccato. Né la donna né il figlio, pur sotto choc, erano feriti gravemente e non è stato necessario chiamare un’ambulanza. L’uomo è stato, come detto, denunciato.