Peste suina, tre nuovi casi in Liguria e nuovo focolaio in un allevamento in Piemonte

Genova. Continua a crescere il contagio della Pesta suina africana che da orami quattro anni imperversa nel nord oves del nostro apese. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.079 casi. Cresce a 804 in Piemonte, salgono a 1.275 in Liguria. Diventano 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte è stata osservata una nuova positività sui cinghiali, in provincia di Asti a Bubbio (secondo caso). Il totale in regione cresce a 804 casi. In Liguria sono state riscontrate tre nuove positività sui cinghiali, tutte in provincia di Savona: due a Cairo Montenotte (sette in totale) e una a Dego (sette). Il totale in regione sale a 1.275.

In Piemonte a Montechiaro d’Acqui (AL) è stato segnalato e confermato un caso in un allevamento suinicolo. Con il caso del suino in allevamento a Montechiaro d’Acqui, il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 196.