Peste suina, il contagio non si ferma: 13 nuovi casi in Liguria tra Genova e La Spezia

Genova. Continua ad aggiornarsi il “bollettino di guerra” per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana tra Liguria e Piemonte. Nell’aggiornamento del 12 aprile vengono registrati 13 nuovi casi, rilevati tutti sul lato ligure.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale quindi a 2.075 casi. Stabili a 803 in Piemonte, salgono a 1.272 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

In Liguria sono state riscontrate tredici nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova: una a Campomorone (sei in totale), una a Rapallo (23), una a Santa Margherita Ligure (tre); e dieci in provincia della Spezia, tre a Dego (sei in totale), sette a Deiva Marina (otto). Il totale in regione sale a 1.272 positività. Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana rimane invariato a quota 196.