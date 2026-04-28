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Aggiornamento

Peste suina, ancora nuovi casi a Genova e Savona: oltre duemila casi dal 2022

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli

peste suina bollettino 28 aprile

Genova. Continuano a crescere i numeri della epidemia di Peste suina africana, scoppiata tra la Liguria e il Piemonte nel 2022. Con gli ultimi ritrovqmenti di carcasse infette si è superata quota 2mila: il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.089 casi. Cresce a 810 in Piemonte, salgono a 1.279 in Liguria. Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate quattro nuove positività sui cinghiali: una in provincia di Genova a Genova (281 in totale); tre in provincia di Savona, tutte a Piana Crixia (prime tre positività). Il totale in regione sale a 1.279 casi.

In Piemonte sono state osservate sei nuova positività sui cinghiali, in provincia di Alessandria a Ponti (otto casi in totale). Il totale in regione cresce a 810 positivi.

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