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Due anni dopo

Pestaggio al bar di Cogoleto, chiesto il processo per tentato omicidio per tre uomini e una donna

L'aggredito, finito in coma per diverse settimane, era stato picchiato per aver urtato involontariamente la fidanzata di uno dei quattro

stazione treni cogoleto

Genova. La procura di Genova ha chiesto il processo per quattro persone, tre uomini e una donna, con l’accusa di tentato omicidio per il brutale pestaggio avvenuto a luglio 2024 davanti a un bar di Cogoleto a Genova durante le partite degli europei di calcio.

L’udienza preliminare è fissata per giovedì davanti al giudice Matteo Buffoni che dovrà decidere se rinviare i quattro a giudizio o meno.

I tre uomini, di età compresa tra i 29 e i 46 anni, erano stati anche arrestati dai carabinieri della compagnia di Arenzano.

La donna, 26 anni, era stata sottoposta all’obbligo di firma. Il pestaggio era avvenuto davanti a numerose persone che stavano vedendo una partita degli Europei. Gli investigatori, coordinati dal pm Marcello Maresca, si erano ritrovati davanti a un muro di omertà e nessuno aveva collaborato.

Secondo quanto ricostruito, i tre aggressori avevano organizzato una spedizione punitiva per “regolare” un affronto.

La vittima aveva urtato, involontariamente, una ragazza poco prima e per questo era stato picchiato dal fidanzato e un amico.

Preso a calci e pugni, mentre il terzo faceva da palo, era finito in coma per diverse settimane. Per la procura sarebbe stata la stessa ragazza a “ordinare” la spedizione punitiva. I quattro sono difesi dagli avvocati Alessandro Sola, Nicola Scodnik, Simona Correa, Lina Armonia, Bianca Innocenti, Roberta Barbanera e Giorgio Zunino.

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