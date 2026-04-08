La Sampdoria si prepara per Pescara, abruzzesi sesto attacco del campionato

Genova. Attilio Lombardo l’ha definita la partita più importante da quando è sulla panchina della Sampdoria: sabato (ore 15) a Pescara i blucerchiati si giocheranno parecchio visto che gli abruzzesi sono la squadra più in forma tra quelle in corsa per la salvezza dopo il ritorno di Insigne (per lui 8 partite, 4 gol e 2 assist) nella squadra che lo ha lanciato. Un risultato positivo renderebbe le ultime giornate meno impegnative dal punto di vista della pressione emotiva sui giocatori, anche se la classifica non consente sospiri di sollievo: il gruppone è talmente ampio che è difficile fare calcoli.

I biancoazzurri lo scorso 10 febbraio avevano 15 punti ed erano in ritardo di 8 lunghezze dai play out (Mantova quart’ultimo con 23 punti) e di ben 10 dalla salvezza diretta (Entella 25 punti). Il Padova, in quel momento 11esimo, aveva 29 punti. Addirittura 14 in più del Pescara, vantaggio che oggi è sceso ad appena due lunghezze. In nove partite ben 19 i gol fatti, 11 quelli subiti. Con 46 reti all’attivo il Pescara vanta il sesto migliore attacco dell’intera serie B.

All’Adriatico si va verso il tutto esaurito. Proprio da questo entusiasmo, vivacità e qualità (oltre che dal terzo attaccante del campionato, Di Nardo, un ex, tra l’altro) dovrà difendersi la Sampdoria, che con la difesa a 4 sembra aver trovato un buon equilibrio.

Oggi a Bogliasco videoanalisi e poi allenamento pomeridiano. Attivazione atletica e tecnica, sviluppi tattici, possessi, lavoro aerobico e partita ad alta intensità su spazi ridotti, dalla quale sono stati esclusi i titolari della sfida con l’Empoli.

Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Terapie per Liam Henderson e Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.

Designati anche gli arbitri per il match

Ad arbitrare il match sarà Piccinini di Forlì. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Laghezza di Mestre. Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta. Var: Santoro di Messina. Avar: Chiffi di Padova.