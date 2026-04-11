La Sampdoria recupera il Pescara in 10 minuti: 1-2 firmato Conti e Depaoli che portano la terza vittoria consecutiva

Pescara. La Sampdoria recupera in dieci minuti e ottiene così il terzo centro consecutivo in stagione. Sotto la guida di Lombardo la squadra blucerchiata sembra essere rinata. Modulo cambiato, giocatori più pimpanti e attenti soprattutto in fase difensiva e, con sole due conclusioni in porta, si è anche resa decisiva nei momenti importanti.

Undicesimo posto raggiunto e 40 punti centrati, la Samp vede sempre più lontana la zona retrocessione, anche se per la matematica bisognerà aspettare ancora. Nonostante questo, la prova di carattere messa in campo oggi è forse la migliore della stagione. Sotto nel risultato a fine primo tempo dopo un errore difensivo di Abildgaard che regala il calcio di rigore a Di Nardo, i blucerchiati reggono il colpo e tirano fuori dal cilindro un’ottima prestazione nel secondo tempo, fatta sì di momenti di sofferenza, ma pungente nei momenti giusti per trovare altri tre punti.

Primo tempo non brillante, si sale in cattedra nel secondo tempo

La partita inizia con diverse occasioni per il Pescara. A fronte di alcune timide avanzate della Samp sempre terminate o fuori dalla porta o prima dell’area di rigore, i padroni di casa vanno vicini al vantaggio diverse volte, prima della rete di Di Nardo dal dischetto. Da sottolineare che però pericolosità non è sinonimo di quantità: in tutta la partita, l’unico tiro in porta degli abruzzesi arriva proprio dal tiro dagli undici metri, tolto il brivido della traversa colpita sempre da Di Nardo. Piccola occasione per la Sampdoria invece dopo il gol dello svantaggio. Begic serve Barak che trova la schiena di Altare sulla conclusione, Pierini prova a calciare in semirovesciata sparando alto.

La Sampdoria di Lombardo non muore mai

Nel secondo tempo il vero cambio passo dei blucerchiati. Prima delle due reti degli ospiti, si notava a colpo d’occhio il cambiamento nel gioco della Samp. Diverse occasioni tra cui un palo di Brunori e un’occasione sciupata proprio dall’ex Palermo. Per il Pescara, un’occasione simile a quella di Brunori, con Meazzi involato a rete che spara fuori di poco. Poi i due gol impreziositi dalle grandi giocate di Begic sul primo e di Cherubini sul secondo, che portano ai gol di Conti e Depaoli col petto.

Il tabellino di Pescara – Sampdoria

Pescara 1

Sampdoria 2

Reti: 45’ p.t Di Nardo, 81′ s.t. Conti, 92′ s.t. Depaoli

Pescara (4-3-2-1): 22 Saio, 2 Capellini, 15 Altare (26 79’ Gravillon), 6 Bettella, 32 Cagnano, 14 Valzania (79’ 3 Letizia), 13 Acampora (67’ 7 Meazzi), 8 Brugman, 27 Olzer (61’ 21 Caligara), 11 Insigne, 9 Di Nardo (79’ 31 Russo).

A disposizione: 5 Brandes, 20 Graziani, 33 Oliveri, 36 Berardi, 42 D’Errico, 44 Brondbo, 95 Corbo.

Allenatore: Gorgone.

Sampdoria (4-3-3): 50 Martinelli, 29 Di Pardo, 28 Abildgaard, 2 Viti, 21 Giordano (68’ 7 Cicconi), 33 Conti, 94 Esposito (68’ 8 Ricci), 77 Pierini (88’ 23 Depaoli), 11 Begic, 99 Brunori, 72 Barak (50’ 10 Cherubini).

A disposizione: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 9 Coda, 13 Palma, 17 Hadzikadunic, 25 Ferrari, 34 Casalino, 92 Soleri.

Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Laghezza di Mestre.

Quarto Ufficiale: Allegretta di Molfetta.

VAR: Santoro di Messina.

AVAR: Chiffi di Padova.

Note: Ammoniti al 21’ Viti, 27’ Pierini, 75’ Ricci, 92’ Depaoli per la Sampdoria, 32’ Valzania, 42’ Bettella, 83’ Meazzi per il Pescara. Abruzzesi in vantaggio su calcio di rigore concesso da Abildgaard. Sampdoria che non vinceva all’Adriatico dal 1981, in trasferta da più di 30 partite. Una conclusione in porta per il Pescara, due per la Sampdoria, tutte quante decisive.

La partita minuto per minuto

PESCARA (45′ Di Nardo) 1 – 2 (81′ Conti, 92′ Depaoli) SAMPDORIA

97′ Termina qua! La Sampdoria riacciuffa la partita in dieci minuti e si affaccia adesso ai playoff. Meno 4 punti dall’ottavo posto, ma la salvezza non è ancora matematica.

95′ Palo di Brunori! Succede di tutto adesso, anche se c’era fuorigioco. Insigne furioso per un gesto fatto nei suoi confronti da Di Pardo, così si capisce dalle sue parole.

92′ Giocata clamorosa di Cherubini che manda fuori giri il giocatore in pressione, cross d’esterno verso Depaoli che la mette dentro con il petto! Clamorosa rimonta della Sampdoria con Depaoli appena entrato in campo! La Samp fa tutto nel secondo tempo, manca poco al terzo centro consecutivo in stagione. Ammonizione poi per Depaoli che si è tolto la maglietta nel momento dell’esultanza.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

88′ Punizione di Insigne, pallone troppo sul secondo palo sul quale non arriva nessuno. Cambio per la Sampdoria, dentro Depaoli per Pierini.

85′ Azione di Brunori in solitaria verso Saio. È da solo ha tra i piedi la rete del pareggio, spreca tutto Brunori! Si allunga troppo il pallone e calcia praticamente sulla linea di fondo, opportunità unica per ribaltare del tutto la partita.

82′ Ammonito Meazzi per proteste, chiesto troppo veemente il giallo nei confronti di Ricci. Giallo anche in panchina per Gorgone, proteste troppo accese verso il quarto uomo.

81′ Giocata clamorosa di Begic con la veronica, palla dentro per Brunori che ribadisce in area per Conti! La pareggia la Sampdoria con il tap in vincente di Conti! Tutto in pareggio, risultato giusto per quanto visto in questo secondo tempo. Rimane la super giocata di Begic, il migliore in campo fin qua dei suoi.

78′ Triplo cambio per il Pescara che esaurisce le sostituzioni: dentro Letizia, Gravillon e Russo per Altare, Acampora e Di Nardo. Rivoluzionata la squadra in campo, tanta freschezza per gestire al meglio i minuti finali.

75′ Contropiede del Pescara dopo l’angolo della Sampdoria, Insigne salta due giocatori e poi viene steso da Ricci, ammonito.

73′ Distrazione difensiva della Sampdoria che concede la prima vera occasione del Pescara in questo secondo tempo, Di Nardo serve filtrante Meazzi che da solo, arrivato a pochi centimetri dall’area, calcia fuori dai pali. Decisivo il disturbo di Viti che non è però riuscito a contenerlo del tutto.

67′ Punizione per la Sampdoria, pallone dentro per Abildgaard, Cagnano lo tocca e il giocatore cade in area. Non c’è nulla secondo Piccinini che, nel frattempo, è stato circondato dai giocatori blucerchiati. Piccolo check del VAR in corso che conferma la decisione di campo del direttore di gara.

66′ Altro cambio per il Pescara, Gorgone capisce il momento no della sua squadra. Dentro Meazzi al posto di Acampora, lo spacca partite degli abruzzesi. Doppio cambio anche per la Samp, Lombardo inserisce Cicconi e Ricci per Giordano ed Esposito.

63′ Altra conclusione di Cherubini, tiro troppo strozzato che termina lentamente sul fondo.

62′ Grande spunto di Begic che sterza in mezzo a due, cross dentro per Cherubini che colpisce di testa e manda il pallone fuori di poco dalla porta. In grande crescita la squadra di Lombardo, Pescara in fase calante.

61′ Primo cambio anche per il Pescara, fuori Olzer per Caligara.

58′ Pierini prova la verticalizzazione verso Conti, la sfera arriva al laterale che però non riesce a stoppare. Rimessa dal fondo.

55′ Altra occasione per il Pescara. Una serie di conclusioni che terminano con il colpo di testa di Esposito e la conclusione rimpallata in angolo dopo la conclusione di Valzania. Insigne chiama lo schema, non trova nessuna maglia amica.

52′ Ancora Brunori che cerca Conti, calcia molto forte il laterale che non centra la porta. Primo cambio della partita, fuori Barak per Cherubini. Lombardo sistema in campo un possibile 4-2-3-1. Attenzione però, subito una grande occasione per l’appena subentrato. Riconquista davanti alla porta la Samp, Brunori serve Cherubini che ha tutto il tempo per posizionarsi ma inciampa. ne esce una conclusione sbilenca fuori comunque di poco. Sampdoria a centimetri dal gol del pareggio.

50′ Botta violenta di Brunori, pallone alto di poco.

46′ Subito un’occasione per gli abruzzesi, Olzer entra in area palla al piede e, a pochi passi dalla porta, perde un tempo e il vantaggio sulla difesa blucerchiata. Contiene infine la difesa ospite.

45′ Si riprende! Pallone amministrato dal Pescara, fallo commesso da Esposito su Acampora, la seconda frazione inizia con una punizione per i padroni di casa. Nessun cambio per ambo le squadre, in campo gli stessi undici del primo tempo.

Secondo tempo

49′ Occasione clamorosa anche per la Sampdoria! Di Pardo serve lungo Begic che addomestica il pallone ed entra in area, servito Barak che attende il contrasto del difensore, lo scarta e calcia. Si immola Altare a pochi passi dalla porta, sulla spizzata Pierini ci prova di prima in semi rovesciata, calciando alle stelle. Termina qua il primo tempo, Sampdoria sotto nel risultato nonostante un primo tempo combattuto anche se, per occasioni, è leggermente più avanti il Pescara.

45′ Intanto vengono assegnati 2 minuti di recupero. Arriva la decisione, calcio di rigore! Abildgard ha pestato il piede di Olzer, sul dischetto Di Nardo. Parte Di Nardo! Pescara in vantaggio a poco dalla fine del primo tempo! Gran botta centrale, Martinelli si tuffa alla sua sinistra, Sampdoria ora sotto nel risultato. Nove reti nelle ultime nove per l’attaccante del Pescara.

44′ Insigne prende contro tempo a Di Pardo che inciampa e perde la marcatura di Olzer, Abildagaar prova a rimediare con Olzer che cade in area di rigore, sembra ci sia stato un tocco! Piccinini indica la rimessa dal fondo ma il VAR richiama per l’onfield review. Attimi di attesa per un possibile rigore per il Pescara.

41′ Ammonito Bettella dopo un fallo su Conti che era sgusciato alla perfezione proprio sull’avversario. Altra punizione per la Sampdoria, Esposito mette un pallone perfetto tra i guanti di Saio, non si è nemmeno dovuto muovere.

35′ Numero clamoroso di Begic sul terzino del Pescara, si accentra in area ma arriva Altare ad opporsi. Calcio d’angolo, anche qua la Sampdoria non riesce a trovare la via della porta.

31′ Ammonito Valzania dopo un fallo su Pierini. Esposito sulla battuta, pallone a giro sul secondo palo. Esce Saio a vuoto, Di Pardo colpisce di testa fuori dalla porta! Disturbato dall’intervento del portiere, il difensore non è riuscito a centrare in pieno la porta.

30′ Ottima verticalizzazione di Esposito verso Conti. Il giocatore si accentra e calcia ma, la conclusione, esce di parecchio dallo specchio protetto da Saio.

28′ Possibile ripartenza della Sampdoria che è però molto leziosa e prevedibile. Barak vede Pierini che, al posto di servire Brunori, cerca di valorizzare l’inserimento dell’ex Fiorentina chiudendo l’uno-due. Palla troppo lenta, capisce tutto Altare che ottiene il fallo.

26′ Secondo giallo della partita per Pierini. Ripartenza del Pescara con Insigne, pallone corto per Acampora fermato con uno sgambetto dal giocatore della Samp. Non ci pensa due volte Piccinini ad inserire anche il centrocampista nel taccuino.

24′ Traversa Pescara! Punizione per i padroni di casa, Insigne tocca corto per Acampora che si libera dalla pressione e mette spiovente dentro l’area per Di Nardo. Colpo di testa della punta abruzzese che si spegne sulla traversa. Pallone che infine capita dalle parti di Altare che, senza fronzoli, calcia malissimo alto sopra la traversa.

22 Grande occasione per la Sampdoria! Barak recupera palla su Brugman che rimane a terra, pallone lungo per Brunori che riesce solo a toccare con la punta. Grande uscita di Saio che sventa l’azione, si era creato un 4 contro 3 favorevole per la Sampdoria non capitalizzato.

20′ Angolo per la Sampdoria, Pierini mette dentro ma il pallone esce anche dal secondo palo. Lo raccoglie Begic che, nel tentativo di saltare l’uomo, inciampa ma comunque riesce ad andare avanti. Per il pallone, sfera recuperata da un giocatore del Pescara che viene steso da Viti. Prima ammonizione della partita che arriva per il centrale della Samp.

17′ Percussione centrale di Insigne, controsterza su Viti al limite dell’area ma, il centrale, capisce la giocata e contiene l’ex Napoli. Poco dopo, fallo a centrocampo su Esposito che blocca la ripartenza degli ospiti. Recriminazioni da parte della Samp che chiedeva l’ammonizione.

15′ Rischio per la Sampdoria! Valzania mette teso dentro e il pallone passa, a pochi passi dalla porta, in mezzo alle gambe di giocatori di Samp e Pescara. Nessuno riesce a toccare, il pallone viene recuperato da Di Pardo sul laterale.

12′ Giro palla del Pescara che ora entra in area, gran giocata di Brugman che vede Valzania in mezzo all’area, conclusione di quest’ultimo alle stelle da posizione defilata.

11′ Tanta lotta a centrocampo per il possesso della sfera, entrambe le squadre non riescono a rendersi fino in fondo decisive essendo che i possessi terminano sempre poco prima dell’area di rigore. Sfida molto fisica fin qua, con i blucerchiati molto attenti in pressione per cercare di recuperare palla.

6′ Ci prova anche la Sampdoria, Di Pardo non si intende con Begic e il pallone sfila verso Saio protetto da un difensore. Ancora zero occasioni pericolose create dai blucerchiati.

4′ Prima vera occasione della partita, capitata al Pescara. Giocata di Valzania che serve lungo Di Nardo, l’attaccante riesce a sgusciare e a servire Insigne che prova a calciare. Messo male con il corpo, il pallone termina lentamente fuori dalla linea di fondo.

2′ Brugman lungo per Di Nardo, pallone troppo profondo. Arriva la presa decisa di Martinelli, primo ‘semi-squillo’ del Pescara.

1′ Si inizia con qualche minuto di ritardo per rattoppare un buco nella rete della Sampdoria. Primo possesso blucerchiato che termina in rimessa laterale. Possesso per il Pescara, recupera la squadra di Lombardo che non riesce però a sfondare. Sampdoria in campo con il 4-3-3 che, in questi primi frangenti, cerca il possesso palla per cercare il varco giusto.

Primo tempo

Le formazioni:

Pescara (4-3-2-1): 22 Saio, 2 Capellini, 15 Altare, 6 Bettella, 32 Cagnano, 14 Valzania, 13 Acampora, 8 Brugman, 27 Olzer, 11 Insigne, 9 Di Nardo. A disposizione: 3 Letizia, 5 Brandes, 7 Meazzi, 20 Graziani, 21 Caligara, 26 Gravillon, 31 Russo, 33 Oliveri, 36 Berardi, 42 D’Errico, 44 Brondbo, 95 Corbo. Allenatore: Gorgone.

Sampdoria (4-3-3): 50 Martinelli, 29 Di Pardo, 28 Abildgaard, 2 Viti, 21 Giordano, 33 Conti, 94 Esposito, 77 Pierini, 11 Begic, 99 Brunori, 72 Barak. A disposizione: 1 Ghidotti, 5 Riccio, 7 Cicconi, 8 Ricci, 9 Coda, 10 Cherubini, 13 Palma, 17 Hadzikadunic, 23 Depaoli, 25 Ferrari, 34 Casalino, 92 Soleri. Allenatore: Lombardo.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Laghezza di Mestre. Quarto Ufficiale: Allegretta di Molfetta. VAR: Santoro di Messina. AVAR: Chiffi di Padova.

Partita cruciale per la lotta salvezza

Entrambe le formazioni si presentano alla partita in un ottimo periodo di forma, dopo alcuni mesi non proprio brillanti. La freschezza che ha portato Lombardo in casa Sampdoria si percepisce, arrivano due vittorie fondamentali contro Empoli ed Avellino che hanno permesso ai blucerchiati di uscire momentaneamente dalla zona playout. Oggi contro il Pescara, altra formazione trainata da un Insigne in stato di grazia, hanno l’occasione per “fare 31” e, in caso di vittoria, avvicinarsi addirittura a ridosso della zona playoff. Serviranno ovviamente dei risultati favorevoli anche nelle gare in contemporanea anche se, con una vittoria, i tempi nefasti degli scorsi mesi potrebbero quasi essere messi da parte.