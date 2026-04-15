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Feampa

Pesca, prorogato il bando per gli investimenti strategici in porti e approdi

Il bando, finanziato con risorse Feampa 2021-2027, è rivolto a amministrazioni pubbliche, autorità portuali e soggetti gestori di porti di pesca e luoghi di sbarco

darsena

Liguria. La Regione Liguria ha prorogato di 30 giorni la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura del Feampa 2021-2027, che riguarda investimenti strategici nei porti di pesca, negli approdi e nei luoghi di sbarco della Liguria, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza degli operatori, accrescere l’efficienza energetica delle infrastrutture, migliorare la qualità delle produzioni ittiche e la gestione delle catture indesiderate.

“È una scelta concreta per sostenere il comparto della pesca e consentire agli enti interessati di predisporre progetti di qualità”, dice l’assessore alla Pesca Alessandro Piana.

“La richiesta di proroga avanzata dalle associazioni di categoria – tra cui Coldiretti Pesca, Confcooperative FedAgriPesca e Legacoop – evidenzia l’interesse concreto verso questa opportunità. Abbiamo ritenuto doveroso accoglierla per favorire la massima partecipazione al bando, che ha una dotazione di un milione di euro e garantire interventi efficaci e ben strutturati”, aggiunge l’assessore.

Il bando, finanziato con risorse Feampa 2021-2027, è rivolto a amministrazioni pubbliche, autorità portuali e soggetti gestori di porti di pesca e luoghi di sbarco.

“Investire nelle infrastrutture portuali significa rafforzare tutta la filiera ittica regionale, migliorando sostenibilità, sicurezza e competitività. Regione Liguria continua a essere al fianco degli operatori del mare con strumenti concreti e mirati”, ricorda Piana.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 maggio 2026. Tutte le informazioni si trovano sul sito della Regione Liguria.

 

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