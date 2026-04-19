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Fuoriuscita chimica da un container a Pra’, l’intervento degli specialisti dei vigili del fuoco fotogallery

E' stata decisa la inetizzazione del contenitore prima del passaggio in banchina

Vigili del fuoco container porto banchina

Genova. Emergenza chimica questa mattina al Psa di Pra’, dove da un container a bordo di una nave è stata notata la fuoriuscita di una sostanza non identificata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che hanno fermato il contenitore sulla nave cargo prima di essere sbarcato. I pompieri, infatti, hanno concordato con il chimico del porto l’inertizzazione del container prima del passaggio in banchina.

Sul posto la squadra specializzata in rischio di natura nucleare, chimico, radiologico e biologico – NBCR.

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