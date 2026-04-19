Fuoriuscita chimica da un container a Pra’, l’intervento degli specialisti dei vigili del fuoco

Genova. Emergenza chimica questa mattina al Psa di Pra’, dove da un container a bordo di una nave è stata notata la fuoriuscita di una sostanza non identificata.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che hanno fermato il contenitore sulla nave cargo prima di essere sbarcato. I pompieri, infatti, hanno concordato con il chimico del porto l’inertizzazione del container prima del passaggio in banchina.
Sul posto la squadra specializzata in rischio di natura nucleare, chimico, radiologico e biologico – NBCR.
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