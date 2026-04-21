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Perdita

Cantiere buca tubo dell’acquedotto: viale Benedetto XV e via Barrili diventano un fiume fotogallery

Le operazioni di scavo hanno intercettato una grossa condotta della rete idrica: la riparazione necessiterà di tutto il pomeriggio, con possibili disagi per le utenze della zona

perdita acqua san martino

Genova. Un fiume d’acqua questa mattina ha attraversato improvvisamente alcune strade tra San Martino e San Fruttuoso a seguito della rottura di un tubo della rete idrica durante le lavorazioni di un cantiere.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12 in viale Benedetto XV, dove è operativo uno scavo da cantiere. Durante le operazioni qualcosa è andato storto: un grosso tubo dell’acqua è stato perforato dai macchinari, innescando una copiosa perdita d’acqua. Il “fiume”, dopo aver attraversato il viale, ha proseguito il suo percorso prima in corso Gastaldi, poi in via Barrili, arrivando a lambire via Giovanni Torti.

Immediato l’intervento della polizia locale e dei tecnici di Ireti. La perdita è stata arrestata poche decine di minuti dopo l’incidente con la chiusura della relativa mandata. Le operazioni di ripristino proseguiranno nel pomeriggio: nei caseggiati della zona potrebbero verificarsi assenza d’acqua o abbassamenti di pressione. Non dovrebbero verificarsi disagi per il complesso ospedaliero del San Martino.

tubo dell'acqua rotto in un cantiere a San Martino
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Cantiere buca tubo dell’acquedotto: viale Benedetto XV e via Barrili diventano un fiume
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