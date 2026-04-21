Cantiere buca tubo dell’acquedotto: viale Benedetto XV e via Barrili diventano un fiume

Genova. Un fiume d’acqua questa mattina ha attraversato improvvisamente alcune strade tra San Martino e San Fruttuoso a seguito della rottura di un tubo della rete idrica durante le lavorazioni di un cantiere.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12 in viale Benedetto XV, dove è operativo uno scavo da cantiere. Durante le operazioni qualcosa è andato storto: un grosso tubo dell’acqua è stato perforato dai macchinari, innescando una copiosa perdita d’acqua. Il “fiume”, dopo aver attraversato il viale, ha proseguito il suo percorso prima in corso Gastaldi, poi in via Barrili, arrivando a lambire via Giovanni Torti.

Immediato l’intervento della polizia locale e dei tecnici di Ireti. La perdita è stata arrestata poche decine di minuti dopo l’incidente con la chiusura della relativa mandata. Le operazioni di ripristino proseguiranno nel pomeriggio: nei caseggiati della zona potrebbero verificarsi assenza d’acqua o abbassamenti di pressione. Non dovrebbero verificarsi disagi per il complesso ospedaliero del San Martino.