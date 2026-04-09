Pegli, novità per la linea Amt 189: tracciata la segnaletica del nuovo capolinea

Genova. «Subito dopo la messa in sicurezza e la riapertura del “voltino” di via XVIII Fanciulli al traffico privato, contestualmente al montaggio dell’impalcatura per consentire l’avvio degli interventi di restauro conservativo, la direzione comunale Regolazione ha provveduto all’emissione dell’ordinanza per limitare il passaggio ai mezzi al di sotto dei 2,8 metri di altezza. Per quanto riguarda la linea 189 di AMT, proprio oggi è stata tracciata in via Pavia la segnaletica orizzontale per l’attestamento del nuovo capolinea degli autobus, mentre nella giornata di domani è prevista l’attivazione del nuovo percorso dei mezzi del trasporto pubblico».

Lo ha detto oggi l’assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico del Comune di Genova, Emilio Robotti, rispondendo in Consiglio comunale all’interrogazione presentata dalla consigliera della Lega Paola Bordilli.

«Tutta la vicenda del voltino – ha detto Robotti – è stata gestita nel migliore dei modi, grazie all’immediata attivazione dei consiglieri comunali e municipali di zona, insieme al Municipio competente, e all’intervento dell’Amministrazione che, per quanto riguarda la parte dei lavori pubblici facente capo al collega Ferrante, ha predisposto un intervento di restauro conservativo del manufatto, consentendo il passaggio al di sotto dell’impalcatura dei mezzi privati una volta tracciata, su input della direzione Regolazione, la nuova segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda il nuovo percorso degli autobus e la realizzazione del nuovo capolinea, vi è stata evidentemente la necessità di eliminare temporaneamente alcuni stalli per la sosta, nel rigoroso rispetto delle normative in materia di trasporto pubblico locale a tutela della sicurezza della circolazione degli autobus, dell’utenza del trasporto pubblico e di tutti gli utenti della strada. Come detto, la soppressione degli stalli per le auto è solo temporanea: gli stessi saranno ripristinati contestualmente al ritorno al vecchio percorso dei bus».

La nota di Amt sulla linea 189

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via XVIII Fanciulli, da venerdì 10 aprile e fino a cessate esigenze, le linee 189 e 189/ effettuano il capolinea provvisorio in via Pavia. Inoltre, viene istituita la linea 189// (via Pavia-piazza Ponchielli). Di seguito il dettaglio dei percorsi.

Linea 189 (percorso circolare)

Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Rizzo, via Martiri della Libertà, via Pavia (capolinea provvisorio).

Linea 189/ (percorso circolare)

Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Lorenzini, via Salgari, via Rizzo, via Martiri della Libertà, via Pavia (capolinea provvisorio).

Linea 189// (via Pavia-piazza Ponchielli)

Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Ungaretti, via Pegli, lungomare di Pegli, piazza Rapisardi, via Piandilucco, via Parma, via Pallavicini, piazza Ponchielli. Alcune corse transitano per via Lorenzini.

Si consiglia di consultare gli orari nella sezione notizie sul sito e App AMT.