“Pattuglione” in centro storico: oltre 15mila euro di sanzioni e 45 persone identificate

Genova. Oltre 15mila euro di sanzioni, 45 persone identificate, 40 grammi di droga trovata in “imboschi”. È il bilancio dell’ultimo “pattuglione” della polizia in centro storico, tra via del Campo e piazza san Lorenzo , passando per Via dei Macelli di Soziglia, via Luccoli, vico del Ferro, via della Maddalena, Vico salvaghi e vico Mele.

Disposta dalla questora Silvia Burdese e coordinata dalla dirigente della Divisione Pas., all’operazione hanno collaborato personale del commissariato Centro, del team cinofilo antidroga, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale-annona e del personale dell’ Asl 3.

Le unità cinofile hanno segnalato la presenza di droga all’interno di un tubo in vico degli Orti Bianchi e in vico della Tortuga, in una cabina elettrica.

È stato effettuato un controllo in una gastronomia etnica da asporto in via del Campo, dove il personale della Asl ha riscontrato diverse gravi non conformità in materia di igiene e sicurezza alimentare come la presenza di animali infestanti e l’assenza delle necessarie condizioni per la corretta manipolazione e conservazione degli alimenti. Il locale è stato immediatamente chiuso e sanzionato.

Anche all’interno di un ristorante di via Silvio Pellico sono state riscontrate irregolarità: gravi carenze igieniche e manutentive dei locali e delle attrezzature, violazione delle procedure HACCP e mancata attuazione di procedure per la rintracciabilità degli alimenti. Il titolare è stato sanzionato.

Chiusa la cucina di un bar di piazza San Lorenzo, in cui sono state constatate gravi carenze igieniche e manutentive delle attrezzature e dei locali, l’assenza di un adeguato sistema di areazione e la mancanza di acqua calda.