Patenti speciali, la Regione Liguria conferma fino a 1000 euro per le persone con disabilità

Genova. La Regione Liguria rinnova anche per il 2026 il contributo destinato alle persone con disabilità per il conseguimento o la riclassificazione della patente di guida speciale (categorie A e B). La misura, avviata in via sperimentale nel 2023 e confermata negli anni successivi, mira a sostenere concretamente l’autonomia e la mobilità dei cittadini.

Il bando prevede un contributo massimo di 1.000 euro a persona ed è volto a coprire, in parte, le spese per il conseguimento o la riclassificazione della patente di guida speciale cat. A e B, avvenuti nel 2026.

“Questa misura è un sostegno concreto all’autonomia delle persone con disabilità – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore Massimo Nicolò –. Garantire la possibilità di conseguire una patente speciale significa favorire l’inclusione sociale, l’accesso al lavoro e una maggiore indipendenza nella vita quotidiana. Con il rinnovo di questo contributo confermiamo l’impegno della Regione Liguria nel rimuovere gli ostacoli che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità”.

Possono presentare domanda i residenti in Liguria riconosciuti idonei alla guida con specifici adattamenti dalla commissione medica, come previsto dalla normativa vigente (art. 119, comma 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285). Sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato, nei due anni precedenti, di contributi pubblici per lo stesso scopo.

Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione delle spese ammissibili (punto 4 del bando), sostenute nei 12 mesi precedenti al conseguimento o alla riclassificazione della patente, e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande dovranno essere presentate entro quattro mesi dalla data di conseguimento della patente speciale o della riclassificazione, tramite PEC o raccomandata indirizzata alla Consulta Regionale per l’Handicap.

La modulistica per presentare la domanda, le informazioni sulle tipologie di spese ammissibili e sulla documentazione richiesta sono disponibili nel bando pubblicato sul sito istituzionale di Regione Liguria: https://www.regione.liguria.it/homepage-welfare/cosa-cerchi/handicap-e-disabilita/patenti-speciali-2026/publiccompetition/contributi-patenti-speciali-2026.html.