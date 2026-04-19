Nel dirupo con la moto: ragazzo di 20 anni in fin di vita al San Martino

Genova. Grave incidente ieri pomeriggio sulla provinciale SP23 del passo della Scoglina, Rezzoaglio, dove un giovane centauro di cieca 20 anni è finito fuori strada rimanendo gravemente ferito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, a pochi minuti di distanza da un altro verificatosi a Mezzanego, in un pomeriggio di sangue per le strade dell’entroterra.

Ancora da capire la dinamica dell’incidente: secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto nei pressi di uno dei tanti tornanti esposti della strada. Poi la caduta: per recuperare il ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Il ragazzo, una volta recuperato e stabilizzato sulla barella, è stato trasportato dall’elicottero dei vigili del fuoco che lo hanno portato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, in condizioni gravissime