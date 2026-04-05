Pasqua e Pasquetta, cosa fare a Genova e dintorni (senza prendere l’auto)

Genova. A turbare la Pasqua e Pasquetta 2026 in Liguria non dovrebbe esserci il meteo, salvo qualche nuvola più consistente tra Genova e Savona nella giornata di lunedì, ma a offuscare le giornate primaverili sono le ombre lunghe dei conflitti globali: idealmente, per il pensiero di quanto sta accadendo e potrebbe accadere ancora attorno alla guerra in Iran, ma anche concretamente, con lo spettro dei razionamenti di carburante all’orizzonte e anzi, già realtà in alcuni scali aeroportuali italiani.

E quindi, in vista di tempi più cupi, per questi due giorni di festività – per chi le celebra, per chi può usufruirne – qualche idea per trascorrere Pasqua e Pasquetta da “quasi austerity”, quindi lasciando l’auto in garage o parcheggiata, e spostandosi a piedi o con i mezzi pubblici. Le proposte, a Genova e dintorni, non mancano né che si parli di passeggiate né che si tratti di cultura.

Mostre a Palazzo Ducale e nei musei civici

A Palazzo Ducale sono aperte e visitabili le mostre “Van Dyck l’Europeo”, dedicata al grande pittore fiammingo, e “Paolo Di Paolo”, monografica sul fotografo tra gli eventi rivelazione di quest’anno.

Quasi tutti i musei civici di Genova, anche in occasione delle festività di Pasqua, aprono le loro porte al pubblico per celebrare la festa con una ricca offerta culturale: a questo link l’elenco completo con orari e indicazioni.

Anche i musei nazionali di Palazzo Reale e Palazzo Spinola restano aperti con ingresso gratuito nella giornata di Pasqua.

Ville, parchi, forti: a piedi o con i mezzi Amt

A Villa Durazzo Pallavicini (Pegli) è tempo di camelie in fiore: il giardino romantico premiato come il più bello d’Italia, apre le porte a Pasqua per una visita guidata nel suo itinerario teatrale. I visitatori potranno immergersi tra scenografie ottocentesche e una vegetazione che spazia dalle specie esotiche a quelle monumentali.

Sicuramente i forti di Genova saranno gettonatissimi: ma per chi volesse dedicarsi al trekking urbano un’idea è quella di partire direttamente dalla città, alla scoperta delle creuze storiche e dei sentieri cittadini meno conosciuti.

Per quanto riguarda le gite fuori porta, un ventaglio notevole di proposte si può trovare sul programma Amt “Pedestribus”, che riunisce una serie di itinerari curiosi e per molti versi inediti dove l’avvicinamento avviene in autobus o con altri mezzi pubblici.

Altre idee sono quelle che da qualche anno vengono illustrate dai ragazzi di Lessthan30fromhome, un progetto nato su Instagram in periodo Covid per promuovere mete outdoor a corto raggio alla scoperta della cultura e della natura genovese: l’ultima gita suggerita è l’anello della Gaigianna, sopra Sant’Ilario.

Avventure in città

Per Pasqua riaprono le visite alla cupola della Basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Carignano. L’opera rinascimentale di Galeazzo Alessi offre uno dei punti panoramici più suggestivi sulla città: per chi non soffre di vertigini. Aperte per Pasqua anche le torri della Cattedrale di San Lorenzo.

Emozioni verticali anche sulla Lanterna, con un appuntamento dedicato alle famiglie è la Caccia alle uova presso il faro simbolo della città.

Tra i parchi visitabili non si possono non citare quelli di Nervi, a due passi dal mare e arricchiti dai musei Gam e Raccolte Frugone, ma attenzione: i picnic possono essere attuati senza l’accensione di fuochi e nel rispetto delle norme di decoro e pulizia.

Per chi cercasse un modo diverso per attuare il classico barbecue di Pasquetta, un’opzione è quello di farlo in sicurezza nelle postazioni messe a disposizione dal Minigolf di Belvedere (raggiungibile in autobus). Al prezzo di 8 euro a persona è consentito l’utilizzo del campo, con noleggio mazze e palline, e quello delle griglie. Meglio prenotare.

Pasqua in musica ai Luzzati, tra una settimana arriva De Witte

Questa sera ai Giardini Luzzati a partire dalle ore 21.30 serata musicale a offerta libera. Sul palco i Dharma Chain, gruppo shoegaze e psichedelico originario dell’Australia e attualmente residente a Berlino. La band presenterà il nuovo album intitolato Some Kind Of Pure State nell’ambito di un tour europeo. L’apertura del concerto è affidata ai Gotho.

Le iniziative primaverili proseguiranno sabato 11 aprile con un appuntamento speciale: alle ore 19.30 piazza Matteotti si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per ospitare il dj set della star internazionale Charlotte de Witte, pronta a portare nel cuore della città un’energia coinvolgente e capace di attrarre pubblici diversi, dagli appassionati di musica elettronica ai curiosi in cerca di una serata fuori dall’ordinario.