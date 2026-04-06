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Cin cin

Pasqua alcolica a Genova: nove soccorsi per intossicazione etilica nel giro di 24 ore

Interventi tra sabato e domenica e nella serata di ieri, tra Genova e provincia

ambulanza notte vigili del fuoco

Genova. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Qualcuno per compagnia, però, ha scelto bottiglia e bicchiere, trasformando la domenica di festa in una “galleria” di ricoveri per intossicazione etilica che, come sempre più spesso accade, coinvolge giovani e meno giovani.

Si è iniziato nella notte tra sabato e domenica, dove, poco dopo la mezzanotte le ambulanze sono intervenute prima in via Alpini d’Italia, a Principe, per soccorrere un uomo di 50 anni e poi a Marassi per un altro malore dovuto al consumo alcolico di un altro uomo.

Ma la serata è stata lunga. Alle tre intervento in corso Italia per un ragazzo di 28 anni che ha perso i sensi durante una serata in un locale, mentre alle 6 del mattino i medici del 118 sono intervenuti a Gattorna, nell’entroterra, per soccorrere una 18enne dopo una nottata alcolica.

Finita la notte, ecco il giorno di Pasqua con festeggiamenti in alcuni casi fuori controlli: poco dopo le 18 intossicazione etilica e ricovero in codice giallo per un 50enne a San Fruttuoso, seguito qualche minuto dopo da un ricovero sempre in codice giallo di un ragazzo di 20 anni a Cavi di Lavagna.

Alle 20 intervento dei militi del soccorso anche a Cogoloeto, poi a Caricamento e infine nuovamente a Lavagna, con un altro ragazzo vittima del gomito troppo alzato.

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