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“Parliamone, mamma e papà”, nuovi incontri di sostegno per i neogenitori

Con questo ciclo di incontri il Centro per le Famiglie rinnova il proprio impegno nel promuovere il benessere familiare e nel sostenere i genitori in una fase fondamentale dello sviluppo dei bambini e della vita di comunità

famiglia genitori bambino IA Gemini

Genova. Il Centro per le Famiglie del Comune di Genova promuove un nuovo ciclo di incontri dedicati ai neogenitori intitolato “Parliamone, mamme e papà” con l’intento di offrire uno spazio accogliente di ascolto, confronto e sostegno nei primi mesi di vita dei bambini. L’iniziativa nasce dalla volontà di accompagnare le famiglie nel delicato periodo del post-parto e si inserisce nel percorso “Da zero a mille”, avviato lo scorso 5 marzo.

Gli incontri mirano a favorire la condivisione delle esperienze, il sostegno reciproco tra neogenitori e l’accesso a informazioni utili sui temi della genitorialità, in un ambiente accogliente per adulti e bambini.

Gli incontri si terranno ogni secondo giovedì del mese – con eccezione delle festività – a partire dal 9 aprile, con orario 10-12, presso il Centro per le famiglie di Palazzo Tursi. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 010 557 4949. Durante gli appuntamenti, i genitori potranno confrontarsi con educatori professionali, in un contesto protetto che valorizza il dialogo e la dimensione comunitaria del crescere insieme.

Con questo ciclo di incontri il Centro per le Famiglie rinnova il proprio impegno nel promuovere il benessere familiare e nel sostenere i genitori in una fase fondamentale dello sviluppo dei bambini e della vita di comunità.

“Sostenere i genitori nei primi mesi di vita dei loro bambini significa investire nel benessere dell’intera comunità – dichiara l’assessora al Welfare, Servizi sociali, Famiglie, Terza età, Disabilità Cristina Lodi -. Con “Parliamone, mamme e papà” vogliamo offrire ai neogenitori uno spazio di dialogo autentico, dove sentirsi ascoltati e accompagnati. Il Centro per le Famiglie rappresenta un presidio fondamentale di supporto e vicinanza: questi momenti confermano il nostro impegno nel promuovere servizi che rafforzano le relazioni familiari e prevengono situazioni di isolamento”.

 

Foto generata con Gemini AI

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