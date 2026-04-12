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Outdoor

Nel Parco del Beigua due giorni di esperienze: dalla Badia di Tiglieto alle rotte degli uccelli

Il fine settimana si aprirà con la visita guidata all'Abbazia cistercense di Tiglieto nel pomeriggio di sabato 18 aprile

abbazia tiglieto

Genova. Ancora un fine settimana all’insegna della natura e del territorio nel Parco del Beigua.

Sabato 18 aprile si terrà una visita guidata all’Abbazia di Tiglieto, tra i più antichi insediamenti cistercensi in Italia. Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, i partecipanti ripercorreranno le vicende della Badia dalla fondazione nel 1120 fino ai giorni nostri. La partecipazione prevede prenotazione obbligatoria online entro venerdì alle ore 12, con un costo di 8 euro a persona.

Domenica 19 aprile spazio invece alla natura, con il doppio appuntamento — mattino e pomeriggio — dedicato al birdwatching. Dal Centro Ornitologico Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, partirà una breve escursione alla scoperta delle migrazioni degli uccelli. Non solo le rotte più spettacolari di gru e bianconi: molte altre specie affrontano spostamenti stagionali alla ricerca di habitat adatti alla riproduzione o all’alimentazione.

Guidati dagli esperti del Parco, i partecipanti potranno approfondire curiosità e tecniche di osservazione, imparando a leggere l’ambiente naturale con maggiore consapevolezza. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione online entro sabato, mentre la partecipazione è gratuita.

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