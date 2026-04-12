Nel Parco del Beigua due giorni di esperienze: dalla Badia di Tiglieto alle rotte degli uccelli

Genova. Ancora un fine settimana all’insegna della natura e del territorio nel Parco del Beigua.
Sabato 18 aprile si terrà una visita guidata all’Abbazia di Tiglieto, tra i più antichi insediamenti cistercensi in Italia. Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, i partecipanti ripercorreranno le vicende della Badia dalla fondazione nel 1120 fino ai giorni nostri. La partecipazione prevede prenotazione obbligatoria online entro venerdì alle ore 12, con un costo di 8 euro a persona.
Domenica 19 aprile spazio invece alla natura, con il doppio appuntamento — mattino e pomeriggio — dedicato al birdwatching. Dal Centro Ornitologico Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, partirà una breve escursione alla scoperta delle migrazioni degli uccelli. Non solo le rotte più spettacolari di gru e bianconi: molte altre specie affrontano spostamenti stagionali alla ricerca di habitat adatti alla riproduzione o all’alimentazione.
Guidati dagli esperti del Parco, i partecipanti potranno approfondire curiosità e tecniche di osservazione, imparando a leggere l’ambiente naturale con maggiore consapevolezza. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione online entro sabato, mentre la partecipazione è gratuita.