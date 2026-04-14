Parcheggi gratis in centro? La giunta Salis dice no: “Vogliamo essere come le città europee”

Genova. La giunta Salis dice no a una sperimentazione per introdurre parcheggi gratuiti in centro allo scopo di incoraggiare gli acquisti nei negozi, misura chiesta anche da Confcommercio dopo l’apertura del Waterfront Mall. La linea d’azione è stata ribadita oggi a Tursi dal vicesindaco Alessandro Terrile che ha espresso parere contrario a un ordine del giorno presentato dalla Lega e sostenuto da tutto il centrodestra, provvedimento poi bocciato coi voti della maggioranza.

“L’incremento di parcheggi pubblici a contorno delle zone storiche e pedonali è essenziale per salvaguardarne l’accessibilità e ridurre l’inquinamento nelle aree di pregio – si legge nel documento firmato dai consiglieri Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua -. I parcheggi non servono solo alla clientela dei negozi, fondamentale per mantenere vivo il tessuto commerciale, e ai lavoratori che ogni giorno si spostano in centro città, ma soprattutto servono ai tanti residenti che hanno scelto di vivere nel cuore di Genova. Anche la creazione di nuovi parcheggi può essere un incentivo per convincere giovani coppie e famiglie a scegliere casa nel centro storico”.

“Abbiamo fatto in questi mesi sperimentazioni di gratuità per i saldi, per l’inaugurazione del Waterfront Mall, ma le consideriamo iniziative eccezionali rispetto alla gestione della sosta, come avviene in tutte grandi città italiane ed europee – ha replicato Terrile -. È evidente che bisogna immaginare luoghi a corona del centro in cui costruire parcheggi, infatti abbiamo destinato circa 3 milioni di euro aggiuntivi alla variante progettuale per il park di piazzale Kennedy. Altra cosa è pensare che la soluzione dei problemi sia creare nuovi parcheggi in centro. Noi abbiamo il dubbio che non sia la strada giusta, ma il centrodestra non ne ha realizzato nemmeno uno. La nostra idea di è diversa da vostra ed è quella delle città europee, in cui in centro si riesce a andare a piedi”.

Le politiche a favore della sosta gratuita in città erano state avviate dalla giunta Bucci-Piciocchi con la sperimentazione dei kiss&buy (così erano state chiamate le zone disco da 30 minuti sparse in vari quartieri, ma soprattutto in centro) come risposta agli spauracchi sulla Ztl in piazza Fontane Marose e dintorni, mai confermata. Su questa misura era arrivata la retromarcia dell’assessore Emilio Robotti che ne aveva annunciato la cancellazione totale, con l’idea di una tariffa agevolata per gli stalli vicino alle farmacie.

Ancora prima – pochi mesi dopo le elezioni – era stato chiarito in commissione consiliare che i nuovi parcheggi in centro promessi dalla giunta precedente con una delibera ad hoc non sarebbero più stati la priorità. La nuova politica della mobilità a Genova privilegerà l’interscambio col trasporto pubblico locale e la mobilità dolce, aveva spiegato l’assessore scatenando le rimostranze dei commercianti.

E proprio Confcommercio, alla vigilia dell’apertura del centro commerciale al Waterfront che fa temere un’ulteriore desertificazione, aveva proposto una sorta di bonus shopping per le Blu Area in centro: parcheggi gratis per le prime due ore e raddoppio a quattro ore in caso di acquisti in un negozio di vicinato. Idee che per ora, data la posizione espressa dal vicesindaco in aula, rimarranno lettera morta.