Addio a Paola De Ferrari, attivista e anima dell’Archivio dei movimenti

Genova. Lutto nel mondo dell’attivismo e del femminismo genovese. È morta Paola De Ferrari, 78 anni, per anni nel direttivo della rete Lilith e anima dell’Associazione per un Archivio dei movimenti.

Archivista, saggista e scrittrice, De Ferrari nel 2009 ha fondato l’Archivio dei movimenti, che raccoglie fondi documentari e materiale grafico prodotti dai movimenti politici e sociali a Genova e in Liguria, dagli anni ’60 in poi. Da allora si era impegnata come divulgatrice attraverso lo studio, la ricerca e la valorizzazione dei materiali.

“È con immenso dolore che annunciamo la morte di Paola De Ferrari, amica, compagna, anima insostituibile dell’Archivio dei Movimenti di Genova. Ci mancherà il suo sorriso e la sua intelligenza”, hanno scritto i colleghi. Condoglianze e vicinanza al marito Giuliano e ai figli, Stefano e Francesca, sono arrivate anche dalla Cgil.

I funerali si celebreranno giovedì 9 aprile alle 12 nel Tempio Laico del cimitero di Staglieno.