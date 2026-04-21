Panetti di hashish nascosti nei muri dei giardinetti: il cane Leone fiuti gli “imboschi” tra Sampierdarena e Bolzaneto

Genova. Si è svolto ieri sera un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di criminalità e alle verifiche in esercizi commerciali, nelle delegazioni di Sampierdarena, Cornigliano e Bolzaneto.

Il servizio è stato coordinato da un funzionario del Commissariato Cornigliano, unitamente a unità del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, a unità cinofile antidroga con il cane Leone e da personale Polfer. Monitorati i giardini Melis e Ansaldo Meccanico, luoghi di aggregazione giovanile, in particolare durante il controllo nei giardini Ansaldo Meccanico il cane Leone ha trovato, nascosti in anfratti, 2 involucri contenenti circa 7 grammi di hashish. Controllate anche le aree delle stazioni ferroviarie di Ge-Sampierdarena e Ge-Cornigliano, dove si è proceduto all’identificazione di 15 soggetti.

Effettuati, nella delegazione di Bolzaneto, controlli avventori in due bar dove sono state identificate complessivamente 23 persone; in particolare nelle adiacenze di uno dei due bar, sito di fronte alla Stazione Ferroviaria di Bolzaneto, l’Unità Cinofila ha rinvenuto, nascosti nei giardinetti adiacenti all’esercizio, 9 involucri contenenti circa 106 grammi di hashish.

Durante l’attività un agente del Commissariato di Cornigliano, libero dal servizio, ha visto nei pressi dei giardini Ansaldo Meccanico un egiziano di 18 anni a lui conosciuto per avere a suo carico un provvedimento di cattura. L’operatore ha immediatamente chiamato gli agenti che erano impegnati nei controlli anticrimine consentendo loro di identificare ed arrestare il 18enne con a carico un Ordine di Carcerazione per i reati di rapina e lesioni personali.

Nel complesso sono state identificate oltre 35 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti. Previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, al fine di garantire il costante monitoraggio delle criticità riscontrate sul territorio.