Pallanuoto, la Pro Recco soffre ma riesce ad avere la meglio sul Savona per 19 a 16

Savona. La Pro Recco supera l’ostacolo Savona vincendo alla “Zanelli” per 16-19. Una sfida intensa, in equilibrio per oltre due tempi, 9-9 alla pausa, che i campioni d’Italia portano a casa con calma e determinazione, trascinati da un super Granados, in gol 7 volte. Tre punti d’oro per i ragazzi di Sukno, privi di Irving, che rimangono così davanti al Brescia.

Biancocelesti avanti tre volte nel primo tempo. Granados su rigore, Iocchi Gratta da posizione 5, ancora Granados con diagonale chirurgico alla destra di Del Lungo, il Savona pareggia due volte e potrebbe fare 3-3 se Leinweber non tirasse sul palo il rigore di fine primo tempo.

Pavillard in avvio di secondo tempo porta la Pro Recco sul +2, ma Leinweber accorcia sopra la testa di Nicosia e poi non sbaglia il rigore del 4-5 dopo la rete di Mladossich in superiorità. Uomo in più che capitalizza anche Iocchi Gratta (4-6), ma il Savona rimane incollato sfruttando le superiorità. Guidi (5-6) e Gullotta dopo la bella girata di Buric al centro su assist di Fondelli (6-7). L’alzo e tiro di Damonte vale il pareggio a due minuti e mezzo dalla sirena, ma Ciccio Condemi da posizione 4 riporta avanti la Pro Recco. I padroni di casa pareggiano con Guidi, ancora con l’uomo in più, Sukno inserisce Negri per Nicosia ma la ripartenza vincente di Marini è il sorpasso biancorosso (9-8). Prima del cambio campo i biancocelesti pareggiano con l’alzo e tiro fulminante di Cannella (9-9).

I biancocelesti mettono la freccia in apertura di terzo tempo con Demarchi che capitalizza un uomo in più giocato magistralmente. L’alzo e tiro Granados non lascia scampo a Del Lungo (9-11), ma il doppio svantaggio non spegne il Savona che trova ancora il pari con la doppietta di Figlioli, sassata in superiorità e rigore, il terzo assegnato ai biancorossi. Nella Pro Recco sale in cattedra Di Fulvio: alzo e tiro vincente, poi da posizione 3 in superiorità ecco il bolide dell’11-13. Il capitano si procura anche il rigore che Granados non sbaglia per il +3 biancoceleste. Damonte, a 18 secondi dalla terza sirena, segna ancora con l’uomo in più il gol del 12-14.

Ultimi otto minuti da vivere, Sukno ributta in campo Nicosia, Condemi inventa per Durik che al centro schiaccia in rete il +3 (12-15). Granados è in grande spolvero e trascina i biancocelesti con altre due reti da favola, a cui rispondono prima Leinweber su rigore e poi Marini (14-17). Il numero 3 biancoceleste delizia la “Zanelli” con la settima rete personale, una delizia di tecnica e furbizia (14-18) a due minuti e 40 dalla fine. Guidi accorcia, lo spagnolo si concede il lusso di sbagliare un rigore sul 15-18: la parata di Del Lungo rianima il Savona e Leinweber tiene in vita i biancorossi con il meno 2 a 90 secondi dalla sirena, ma l’ultimo uomo in più a disposizione viene sprecato e la Pro Recco fa festa alla Zanelli con la rete di Di Fulvio, la terza, a 4 secondi dalla sirena.

Sandro Sukno dichiara: “Abbiamo disputato una partita molto intensa. Già prima della gara sapevamo che oggi contro il Savona sarebbe stata una sfida dura: l’altro giorno a Trieste, su un campo difficile, hanno giocato un’ottima partita nonostante due assenze importanti come Del Lungo e Bruni, probabilmente tra i loro giocatori più determinanti. Questo dimostra che il gruppo lavora bene. Durante la partita abbiamo sofferto a tratti, sia in attacco che in difesa, ma è anche normale in questo periodo. Dobbiamo continuare a prepararci al meglio per martedì contro il Ferencvaros: non abbiamo molto tempo, ma anche la gara di oggi è stata una tappa importante della preparazione. Abbiamo ritrovato il contatto e l’intensità della partita, aspetti impossibili da replicare in allenamento. Credo che dopo una sfida così saremo ancora più pronti per martedì. Faccio i complimenti a entrambe le squadre, in particolare ai miei ragazzi, che si sono comportati molto bene. Abbiamo portato a casa i tre punti, che è la cosa più importante”.

Il tabellino:

BANCO BPM RN SAVONA – PRO RECCO WATERPOLO 16-19

(Parziali: 2-3 7-6 3-5 4-5)

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte 2, P. Figlioli 3, D. Occhione, V. Rizzo, A. Gullotta 1, L. Bruni, A. Condemi, M. Guidi 4, O. Leinweber 4, E. Marini 2, L. Giotta Lucifero, A. Turazzini. All. Angelini

PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 7, G. Cannella 1, A. Fondelli, L. Durik 1, N. Presciutti, L. Pavillard 1, M. Iocchi Gratta 2, R. Buric 1, F. Condemi 1, A. Mladossich 1, T. Negri, A. Patchaliev, L. Demarchi 1. All. Sukno

Arbitri: Colombo e Bianco

Note. Usciti per limite di falli Gullotta (S) e Rocchi (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Savona 9/22 + 3 rigori e Recco 8/21 + 3 rigori.

Leinweber (S) fallisce un rigore (traversa) nel primo tempo. Del Lungo (S) para rigore a Granados nel quarto tempo. In porta Del Lungo (S) e Nicosia (R). Negri (R) subentra a Nicosia nel secondo tempo, poi Nicosia rientra nel quarto tempo.

Espulso per proteste il tecnico Angelini (S) nel quarto tempo.