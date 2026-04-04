Palazzo Ducale, le mostre su Van Dyck e Paolo di Paolo aperte a Pasqua e Pasquetta

Genova. Le mostre in corso a Palazzo Ducale, Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra nell’Appartamento del Doge e nella Cappella Dogale, e Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate, nel Sottoporticato sono aperte sia nella giornata di Pasqua che per il Lunedì dell’Angelo.

Gli orari sono dalle 10 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

Van Dyck l’Europeo presenta un numero davvero straordinario di opere del pittore fiammingo (60 in dieci sezioni tematiche), prestate dai più grandi e autorevoli musei d’Europa, tra cui il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid e la National Gallery di Londra, e italiani, tra cui la Galleria degli Uffizi, la Pinacoteca di Brera di Milano e i Musei Reali di Torino.

Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate è una retrospettiva di circa 300 immagini di un fotografo che con delicatezza, rigore e sapienza ha raccontato l’Itaslia che rinasceva dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale.