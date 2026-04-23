Palasport di Santa Margherita Ligure, conclusi i lavori sul tetto

Santa Margherita Ligure. Sono terminati gli attesi lavori di manutenzione alla copertura del Palazzetto dello Sport di Via Liuzzi. L’auspicio, grazie a questi interventi, è di aver messo la parola fine agli annosi problemi di infiltrazioni piovane che disturbavano l’attività sportiva delle società sammargheritesi.

I lavori hanno previsto la verifica integrale dei fissaggi delle lastre di copertura e delle fessure presenti tra lastre, canali, colmi e converse, totalmente sigillate con resina espansiva poliuteranica e con impermeabilizzanti, e la sostituzione di 150 tasselli.

È stata effettuata a più riprese la sigillatura di tutti i canali di gronda nonché la manutenzione con prodotti sigillanti e conservanti di tutte le lastre della copertura (circa 1200 metri quadrati). L’intervento è stato interamente eseguito a mano con un costo complessivo di 71.292 euro.

“Il tetto del Palasport era menzionato sia nel programma elettorale sia in quello di mandato – dichiara l’assessore allo sport, Sebastiano Teppati – era quindi un impegno che ci eravamo assunti nei confronti delle società e degli atleti; un impegno a cui abbiamo dato seguito fin da subito, pur con le difficoltà di mettere mano ad un problema ormai incancrenito. Ringrazio l’ufficio tecnico che ha saputo individuare una soluzione rapida e appropriata, anche sul piano dei costi”.