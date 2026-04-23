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Struttura

Palasport di Santa Margherita Ligure, conclusi i lavori sul tetto

L'intervento è stato eseguito con una spesa di circa 71mila euro

Generico aprile 2026

Santa Margherita Ligure. Sono terminati gli attesi lavori di manutenzione alla copertura del Palazzetto dello Sport di Via Liuzzi. L’auspicio, grazie a questi interventi, è di aver messo la parola fine agli annosi problemi di infiltrazioni piovane che disturbavano l’attività sportiva delle società sammargheritesi.

I lavori hanno previsto la verifica integrale dei fissaggi delle lastre di copertura e delle fessure presenti tra lastre, canali, colmi e converse, totalmente sigillate con resina espansiva poliuteranica e con impermeabilizzanti, e la sostituzione di 150 tasselli.

È stata effettuata a più riprese la sigillatura di tutti i canali di gronda nonché la manutenzione con prodotti sigillanti e conservanti di tutte le lastre della copertura (circa 1200 metri quadrati). L’intervento è stato interamente eseguito a mano con un costo complessivo di 71.292 euro.

“Il tetto del Palasport era menzionato sia nel programma elettorale sia in quello di mandato – dichiara l’assessore allo sport, Sebastiano Teppati – era quindi un impegno che ci eravamo assunti nei confronti delle società e degli atleti; un impegno a cui abbiamo dato seguito fin da subito, pur con le difficoltà di mettere mano ad un problema ormai incancrenito. Ringrazio l’ufficio tecnico che ha saputo individuare una soluzione rapida e appropriata, anche sul piano dei costi”.

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