Oregina, via Paolo della Cella torna pedonale il 2 e 3 maggio: mercatini, giochi e una mini-fattoria

Genova. Sabato 2 e domenica 3 maggio via Paolo della Cella, nel quartiere di Oregina, torna pedonale per due giorni di mercatini, attività, street food e laboratori organizzati dalle associazioni del territorio. Un’iniziativa voluta per bissare il successo dei mercatini di Natale e per far vivere il quartiere nel nome della condivisione.

Tante le iniziative previste, accompagnate da banchi di cibo di strada e dolciumi, 40 bancarelle di hobbistica, gonfiabili per far giocare i bambini, truccabimbi, laboratori, incontri per genitori e figli e l’allestimento di una piccola vera fattoria con animali.

Dalle 10 alle 20 sia sabato sia domenica la possibilità di partecipare a gare di tiro a segno, sfide di rodeo per i più ardimentosi, ma anche il battesimo della sella, con i pony dell’azienda agricola Villamezzana che porterà anche coniglietti, asini, pecore, cani e gatti.

E poi i laboratori genitori-figli “Parole e ponti”, organizzati dall’associazione Sestosenso, al mattino alle 10.30 e al pomeriggio dalle 15.

Altri laboratori per bambini, dalle 10 alle 12 – “Per fare tutto ci vuole un fiore” a cura del circolo Vega e dell’associazione Infanzia e Cultura – e poi nei pomeriggi a cura di Chiara Gennaro, e poi per tutta le giornate, e per bimbi di età diverse, le attività di Laboanimazione, che insegneranno a costruire una girandola, a fare esperimenti da piccolo chimico, a realizzare un gioco in scatola, e tanto altro. Non mancherà il truccabimbi a cura dell’Anpi di Oregina.