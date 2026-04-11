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Codice rosso

Oregina, uomo precipita da una finestra e vola per sette metri: è in gravi condizioni

È successo venerdì sera in via Saporiti, secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente

automedica 118 notte

Genova. Un uomo di circa trent’anni è in gravi condizioni a Genova dopo essere caduto da una finestra in via Saporiti, nel quartiere di Oregina.

È successo venerdì sera poco dopo le 22.30. Sul posto sono intervenuti la Croce Blu di Castelletto, un’ambulanza della Misericordia, l’automedica del 118 e le volanti della polizia di Stato.

L’uomo, precipitato da un’altezza di circa 7 metri, ha riportato un esteso politrauma. Visitato sul posto e stabilizzato, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Le indagini sulla dinamica sono affidate alla polizia, ma le prime informazioni raccolte dai soccorritori tendono a escludere il gesto volontario, propendendo invece per un incidente.

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