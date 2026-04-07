Ordine degli Architetti, aperta la call per il rinnovo del cda della fondazione

Genova. Una call aperta e inclusiva, pensata per valorizzare competenze diverse e rafforzare il ruolo della Fondazione come luogo di progettualità e crescita culturale: con questo obiettivo il consiglio dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Genova avvia la raccolta di candidature per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione dell’Ordine

L’avviso è rivolto a tutte le persone interessate, senza limitazioni legate al percorso professionale, al titolo di studio o all’ambito di provenienza. In linea con una visione aperta e multidisciplinare, saranno valutati con particolare attenzione profili eterogenei, anche provenienti da contesti differenti rispetto alla professione ordinistica, ritenendo il contributo di competenze diversificate un elemento qualificante per lo sviluppo delle attività della Fondazione.

L’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione ha una durata di due anni ed è rinnovabile, come previsto dall’articolo 8 dello Statuto della Fondazione. La carica è a titolo gratuito; è previsto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l’esercizio delle funzioni.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo archgenova@pec.aruba.it entro e non oltre le ore 23:59 del 2 maggio 2026.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse nomina CdA Fondazione OAPPCGE – candidatura cognome nome”.

È possibile presentare la propria candidatura sia in forma individuale sia in forma congiunta. In quest’ultimo caso, la Commissione di valutazione si riserva la facoltà di selezionare anche singoli componenti del gruppo, sulla base dei profili ritenuti maggiormente idonei.

Le candidature saranno esaminate dal Consiglio dell’Ordine sulla base della documentazione presentata, che dovrà includere: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, curriculum vitae, lettera di intenti e motivazionale – con riferimento agli obiettivi e alle finalità indicati nelle linee guida di indirizzo generale – e copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Consiglio dell’Ordine valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri: esperienze e competenze professionali, con particolare riferimento ai settori di attività della Fondazione (formazione, cultura, aggiornamento professionale); titoli accademici, pubblicazioni e altre attività scientifiche o formative attinenti agli scopi statutari; contenuti e coerenza della lettera motivazionale.

Per maggiori informazioni e per consultare la documentazione completa, è possibile fare riferimento al sito dell’Ordine a questo link.