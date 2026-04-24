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Operazione “largo raggio” a Sestri Ponente, raffica di sanzioni

Nel corso dei controlli, cui hanno partecipato anche le unità cinofile, sono state identificate 65 persone

polizia locale multa genova

Genova. Operazione “largo raggio” della polizia locale a Sestri Ponente, tra via Soliman, via Cerruti, via Menotti, il Mercato del Ferro e via Travi.

Nel corso dei controlli, cui hanno partecipato anche le unità cinofile, sono state identificate 65 persone e staccate numerose sanzioni. Gli agenti hanno riscontrato 12 violazioni per consumo di alcol in aree vietate, due violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e due nella gestione dei rifiuti. C’è stato anche un intervento per ubriachezza molesta e la rimozione immediata di un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’ispezione ha riguardato anche il tessuto commerciale del quartiere. Nel corso di nove accertamenti e sei ispezioni effettuate in minimarket e locali sono state riscontrate gravi criticità relative a carenze igienico-sanitarie e mancanza di monitoraggio termico degli alimenti, oltre a irregolarità nelle etichettature e difformità rispetto alle autorizzazioni concesse.

“Questo intervento a Sestri Ponente non è un episodio isolato, ma la prova di un presidio totale dell’amministrazione su ogni centimetro della città – ha detto Arianna Viscogliosi, assessora alla Sicurezza del Comune di Genova- Rispondiamo con i fatti alle richieste di residenti e commercianti e non ci sono zone franche”.

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