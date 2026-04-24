Operazione “largo raggio” a Sestri Ponente, raffica di sanzioni

Genova. Operazione “largo raggio” della polizia locale a Sestri Ponente, tra via Soliman, via Cerruti, via Menotti, il Mercato del Ferro e via Travi.

Nel corso dei controlli, cui hanno partecipato anche le unità cinofile, sono state identificate 65 persone e staccate numerose sanzioni. Gli agenti hanno riscontrato 12 violazioni per consumo di alcol in aree vietate, due violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e due nella gestione dei rifiuti. C’è stato anche un intervento per ubriachezza molesta e la rimozione immediata di un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’ispezione ha riguardato anche il tessuto commerciale del quartiere. Nel corso di nove accertamenti e sei ispezioni effettuate in minimarket e locali sono state riscontrate gravi criticità relative a carenze igienico-sanitarie e mancanza di monitoraggio termico degli alimenti, oltre a irregolarità nelle etichettature e difformità rispetto alle autorizzazioni concesse.

“Questo intervento a Sestri Ponente non è un episodio isolato, ma la prova di un presidio totale dell’amministrazione su ogni centimetro della città – ha detto Arianna Viscogliosi, assessora alla Sicurezza del Comune di Genova- Rispondiamo con i fatti alle richieste di residenti e commercianti e non ci sono zone franche”.