Open day Case della Comunità il 18 e 19 aprile con visite gratuite, mezzi mobili Asl per promuovere l’iniziativa

Liguria. Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.

“Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle Case della Comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità − Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute”.

Nel dettaglio, le tappe previste per l’area metropolitana genovese

AREA METROPOLITANA GENOVESE

ASL 3

A Recco, dalle 12.00 alle 14.00 in piazza Nicoloso, presso il Comune

A Genova Prà, dalle 15.00 alle 17.00 in piazza della Stazione

A Genova Fiumara, dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro commerciale Fiumara

ASL 4

A Rapallo, dalle 9.00 alle 12.00 sul lungomare Vittorio Veneto, nei pressi del Chiosco della Musica

Per informazioni: https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/accesso-rapido/open-day-case-comunita.html