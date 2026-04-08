Omicidio Nada Cella, per la Corte d’assise fu un “delitto senza movente, nato da frustrazione rabbia e rancore da parte di Cecere”

Genova. Quello di Nada Cella è stato un omicidio “senza movente, privo di un motivo apparente che valga in qualche modo a ‘giustificarlo’, per quanto possa giustificarsi, sul piano delle emozioni umane, la soppressione della vita di una giovane donna che pure era del tutto avulsa, perfino sullo sfondo, dal contrasto insorto tra Cecere e Soracco da cui è scaturito, pur indirettamente, l’omicidio”. Lo scrive il presidente della Corte d’assise di Genova Massimo Cusatti nelle 225 pagine di motivazioni della sentenza con cui ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Chiavari avvenuto il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, condannato a due anni per favoreggiamento.

Cecere secondo i giudici della Corte d’Assise voleva incontrare “di persona” il commercialista Soracco “che da qualche tempo le si negava al telefono e aveva radicalmente tagliato i ponti con lei; un’offesa indigeribile per una donna che era abituata a farsi le proprie ragioni e a non farsi mai mettere i piedi in testa, tanto da inalberarsi e da diventare una furia quando veniva appena contraddetta.” Quindi il passaggio all’azione da parte dell’assassina è stato determinato “dalla mera, quanto ferma, opposizione” di Nada ad acconsentire alle richieste della stessa Cecere di “convocare” in studio al telefono Soracco “o di attenderne l’arrivo trattenendosi in quell’appartamento”. La giovane segretaria invece probabilmente la voleva allontanare visto che “era ben al corrente del fatto che Soracco considerava Anna Lucia Cecere una persona sgradita, al punto che il titolare le aveva impartito la direttiva di non passargliela più al telefono”.

Anna Lucia Cecere non soffre di alcuna patologia psichiatrica che possa motivare l’aggressione che ha portato alla morte di Nada. Per questo “non resta che inquadrare l’evento nella personalità e nel carattere dell’imputata” scrive Cusatti.

“Si tratta, stando alle concordi deposizioni raccolte sul punto, di una donna dal vissuto assai sofferto, cresciuta tra mille difficoltà, convintasi della possibilità di ‘sistemarsi’ soltanto conquistando un uomo possidente grazie alla sua indubbia avvenenza, complessata e frustrata per il fatto che ogni potenziale suocera la vedesse come un pericolo per i propri figli a motivo della circostanza che aveva già avuto un figlio da una precedente relazione poi cessata, invidiosa di ragazze dell’entroterra qual era la stessa Nada Cella – sprezzantemente definite “contadine” – che, contrariamente a lei, riuscivano ad affermarsi nel lavoro acquisendo una sicurezza economica a lei preclusa e assai agognata”

Secondo i giudici “l‘ossessione di “sistemarsi”, della quale il processo ha lasciato emergere cospicue tracce in capo all’imputata, può averle addirittura ingenerato il malcelato sospetto che Nada Cella – in realtà del tutto disinteressata a Soracco sul piano affettivo – vedesse in lei una potenziale rivale in grado di ostacolarne progetti di “sistemazione” con il proprio capoufficio del tutto inesistenti, ma forse semplicemente proiettati dalla stessa Cecere sulla graziosa segretaria dell’uomo che “s’era permesso” di estrometterla dalla propria vita emotiva senza avere nemmeno il coraggio di affrontarla a viso aperto”.

Da Cecere “distorta lettura della realtà”: pensava che Nada la considerasse una “rivale”

Per la Corte di Assise il delitto è maturato da un “coacervo di emozioni e di sensazioni dell’imputata, in larga parte tragicamente equivoco perché frutto di una distorta lettura della realtà dovuta al proprio vissuto di disagio e sofferenza” e cioè che Nada potesse essere per lei una rivale.

Da qui “l’impulso che ha armato la mano di Anna Lucia Cecere con il primo corpo contundente che le è capitato di trovare sulla scrivania della povera Nada”. Per i giudici il delitto è aggravato dai futili motivi perché “all’imputata restava la valida alternativa – una volta che la segretaria dello studio le aveva, con tutta verosimiglianza, richiesto di allontanarsi – di aspettare sul pianerottolo Marco Soracco che sarebbe sceso studio di lì a pochi minuti e fargli, se del caso, una scenata nello stesso vano scale; invece ha preferito sfogare nei confronti della malcapitata Nada Cella tutta la propria rabbia per il trattamento riservatole da Soracco”.

La genesi del delitto risiede per la Corte d’assise nella “frustrazione per la potenziale occasione sfumata” di incontrare Soracco, nella “gelosia e nel rancore nei confronti di una segretaria efficiente e graziosa che, a differenza sua, aveva una sicurezza economica e anche una certa autorevolezza sul lavoro”.

Si tratta per i giudici di “un motivo talmente inconsistente da non essere nemmeno raffrontabile all’enormità dell’aggressione che l’imputata ha consumato ai danni della vittima perseguendo scientemente – come si ricava dallo sfacelo cranico che le ha provocato da ultimo – la finalità di toglierle la vita, in termini pienamente sovrapponibili alla nozione dei futili motivi recepita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Il favoreggiamento di Soracco, “succube di madre e zia”

Il commercialista Marco Soracco, nel cui studio venne uccisa la segretaria Nada Cella nel 1996, “ha mentito perché ha voluto continuare a tenere il proprio nome separato da quello della Cecere per non esserne ‘contaminato'” scrive il presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti che definisce Soracco “succube della mamma e della zia”, un uomo che non prendeva decisioni senza prima “il parere del ‘gran consiglio’ di famiglia“.

Il commercialista, secondo i giudici, aveva iniziato una frequentazione con Cecere, ragazza madre che non poteva piacere alle due donne di famiglia. Frequentazione che poi aveva chiuso quando la donna aveva iniziato a parlargli del ritorno dell’ex fidanzato. Il professionista è stato condannato per le bugie su una sola circostanza. E cioè di non avere detto alla polizia che aveva imposto alla segretaria di non passare più le telefonate della Cecere di fatto “scatenando l’ira funesta della donna” e dunque il motivo dell’omicidio. Nelle motivazioni viene spiegato anche il ritardo nella chiamata dei soccorsi. “Voleva prima sapere cosa fare dalla madre. Non sembra un comportamento ascrivibile alla volontà di “coprire” alcuno, ma soltanto la plastica manifestazione dell’incapacità di assumere un’iniziativa in piena autonomia e senza le direttive di madre e zia”, si legge nelle motivazioni. Infine, il motivo per cui non avrebbe indirizzato subito le indagini su Cecere. “Soracco sembra avere preferito espiare la propria “colpa” — quella di essersi interessato a Cecere restando per tanto tempo nel mirino degli inquirenti, certo com’era che prima o poi ne sarebbe uscito in quanto sicuro della propria innocenza, piuttosto che tirarsi fuori subito dalle indagini il che l’avrebbe di certo posto nella scomoda posizione di parafulmine dell’ira funesta di una donna diventata omicida quasi per caso”.